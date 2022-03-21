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3 часа назад

Автоэксперты «За рулем» перечислили гражданам в РФ 5 самых надежных летних шин в 2022 году

Max-cars.ruMax-cars.ru

Рейтинг был построен после проведенных тестов резины размерности 185/65 R15

Топ-5 самых надежных летних шин в 2022 году
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

«Надежность в нашем понимании – то, насколько адекватно и понятно для водителя ведет себя автомобиль в разных ситуациях», — За рулем.

Автоэксперты российского издания протестировали летние автомобильные шины на треке в разных условиях и опубликовали свой ТОП-5 лучших экземпляров. Как стало известно «Max-Cars», резину испытывали на разных скоростях на мокром и сухом асфальте. По итогам каждого испытания шинам выставляли определенное количество баллов.

Список лучших пять моделей шин в России в 2022 году по версии «За рулем» выглядит так:
  • Pirelli Cinturato P1 Verde,
  • Hankook Kinergy Eco 2,
  • Nokian Hakka Green 3,
  • Continental EcoContact 6,
  • Goodyear EfficientGrip Performance 2.

Шины Pirelli позволяют двигаться на высоких скоростях и сохраняют при этом управляемость. На грани сцепления резина небольшим сносом предупреждает о скором заносе, что позволяет вовремя отреагировать на превышение возможностей колес.

Шины Hankook требуют более внимательного подхода. При резких движениях водителя колеса могут срываться в занос. Но в обычных условиях и при плавных движениях резина сохраняет отличную управляемость.

На резине от Nokian в повороте на сбросе газа можно спровоцировать занос. При езде на пределе возможностей шин о достижении границы говорит плавный снос.

Колеса Continental на тестах показали некоторую валкость. Не хватает точности управления. Зато держит дорогу резина отлично, спровоцировать занос можно, но только если перекрутить руль.

Резина от Goodyear тоже позволит ехать быстро. Но тут важно, чтобы за рулем был профессионал. Шины не предупреждают о достижении своего предела. Если в других случаях появляется небольшой снос, позволяющий отреагировать, то в этом случае занос для самоуверенного, но неопытного, водителя может оказаться сюрпризом.

Бортжурнал,
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