Какие автомобили пропадут с российского рынка

США фактически запретили поставки новых машин в Россию, а Европейский союз ввел запрет на экспорт в РФ автомобилей дороже 50 тысяч евро.

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский составил список автопроизводителей, которые, скорее всего, сократят свои модельные линейки.

Так, Audi не сможет продавать в нашей стране A6, A7 и A8, кроссоверы Q7 и Q8, а также все S и RS модели. У BMW до россиян не доедут кроссоверы X5, X6, X7, седаны от 5 серии и, конечно же, все M-ки. Jaguar Land Rover возможно сможет предложить только Jaguar E-Pace и Range Rover Evoque. А Mercedes-Benz продолжит продавать A-Class, CLA и некоторые версии С-класса.

Что касается Porsche, Ferrari, Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce, то у этих марок под санкции попали все машины.

Ограничения могут коснуться даже вроде бы не премиального Volkswagen Touareg. Цены на него в Германии стартуют от 66 тысяч евро.

Напомним, что Южная Корея, например, хоть и поддержала инициированные США санкции против России, добилась возможности продолжать поставки на наш рынок своих автомобилей наряду с электроникой и бытовой техникой.