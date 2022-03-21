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2 часа назад

Россия может отказаться от экологических норм «Евро-5» из-за санкций в 2022 году

runews24.rurunews24.ru

Правительство России рассматривает возможность отмены внедрения экологических норм «Евро-5» для транспортных средств из-за санкций Запада.

Россия может отказаться от экологических норм «Евро-5»
Фото: © Юрий Смитюк/ТАСС© Юрий Смитюк/ТАСС

Главная причина отказа заключается в отсутствии полностью локализованного на территории России производства комплектующих для двигателей, которые соответствуют нормам этого стандарта.

Так, компания «КАМАЗ» из-за нехватки запчастей вынуждена перейти на использование российских агрегатов и топливной аппаратуры с механическими ТНВД от Ярославского завода, которыми заменят импортные Common Rail.

Группа ГАЗ также пострадала от санкций и не может выпускать грузовики с силовыми установками ЯМЗ-534 с большим числом импортных комплектующих.

Бортжурнал,Камаз,Группа ГАЗ,Правительство РФ,
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