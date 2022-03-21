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2 часа назад

Автозавод Renault в Москве возобновил работу в обычном режиме

Max-cars.ruMax-cars.ruиещё 2

Предприятие было приостановлено с 28 февраля из-за дефицита компонентов

Автозавод Renault в Москве возобновил работу в обычном режиме
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА НовостиРамиль Ситдиков/ РИА Новости

«Завод возобновил производство автомобилей в обычном режиме», — Renault.

Автомобильный завод по производству кроссоверов Renault в Москве заработал с 21 марта. Как стало известно «Max-Cars», по официальным заявлениям представителей компании, работа ведется в прежнем режиме. Работа предприятия была приостановлена с 28 февраля 2022 года из-за проблем с поставками компонентов.

Судя по тому, что завод запустился, компания решила логистические проблемы и смогла поставить нужный объем компонентов. С 21 марта 2022 года после простоя снова в России снова выпускаются Renault Arkana, Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano.

Кроме заявления о возобновлении прежней работы представители Renault не сказали, смогли ли наладить стабильные поставки компонентов. Ведь сборка Renault Logan и Sandero все еще страдает от дефицита запчастей вместе с машинами LADA.

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