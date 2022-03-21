Концерн Renault возобновил работу в России

Производство автомобилей Renault на заводе в Москве вновь запущено. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на официального представителя завода. Конвейер французского завода в столице был остановлен с 28 февраля из-за проблем с логистикой и отсутствием комплектующих, ранее сообщали в компании.

Представитель Renault подчеркнул, что сейчас работа ведется в «обычном режиме». На заводе производятся модели Renault Arkana, Duster, Kaptur, а также бейджинжиниринговая копия Duster — Nissan Terrano.

За прошедший месяц автосалоны Renault продали 10,4 тыс. автомобилей, что на 2% превосходит результаты аналогичного месяца 2021 года. За январь-февраль этого года компания Renault реализовала в России 18,3 тыс. машин (+2%). Российский рынок является для Renault вторым по размеру после домашнего.