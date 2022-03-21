BMW раскрыла запас хода компактного электрокроссовера iX1. На немецком сайте марки появилась информация об автономности новинки: в зависимости от версии iX1 сможет проехать без подзарядки от 413 до 438 километров по циклу WLTP. Энергопотребление тоже не секрет: BMW iX1 расходует 17,3 киловатт-часа на 100 километров пробега в смешанном цикле, следовательно, под полом расположена батарея ёмкостью около 70 киловатт-часов.

Фото: © BMW iX1, официальный тизер © BMW iX1, официальный тизер

BMW напоминает, что речь идёт о предварительных характеристиках энергопотребления и автономности, так что «дальнобойность» серийного iX1 может отличаться. Как и в случае с другими электромобилями, реальные значения запаса хода зависят от аэродинамического обвеса, нагрузки и размерности колёс.

Судя по шпионским снимкам, электромобиль BMW iX1 получит тот же самый кузов и салон, что и топливный кроссовер X1 третьего поколения. Однако для «батарейной» версии предложат оригинальный обвес с синими декоративными вставками и «аэродинамичные» колёсные диски, а вместо радиаторной решётки появится заглушка.

Нет сомнений, что iX1 получит упрощённую версию информационно-развлекательного комплекса iDrive 8 с парой изогнутых экранов. На первых порах собирать электромобили будут в Лейпциге на одной площадке с технически близким MINI Countryman следующего поколения. В 2024 году производство перенесут на новую фабрику iFactory в Венгрии.