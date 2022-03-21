Как продлить жизнь тормозным дискам автомобиля

Тормозной диск – деталь, подверженная серьезной нагрузке в процессе эксплуатации автомобиля. Именно поэтому она быстро изнашивается, но данный процесс можно в какой-то мере замедлить.

На скорость износа тормозных дисков влияют разные факторы, прежде всего стиль езды. При агрессивных скоростных поездках тормозные диски изнашиваются гораздо быстрее. Поэтому, если диски приходится постоянно менять, затрачивая на это большие деньги, то следует обратить внимание на манеру езды и что-то изменить: к примеру, исключить частые экстренные торможения, снизить скоростной режим.

Отрицательно сказывается на состоянии тормозных дисков частое и продолжительное удержание педали тормоза в лужах. В итоге диски подвергаются термальному удару из-за перепада температуры: горячей детали и холодной воды. Если колесо остановилось в луже, одна часть диска находится в воде, другая осталась на воздухе, то высок риск деформации из-за резкого перепада температурного режима.

Car.ru

Парковать автомобиль в луже категорически запрещается, более того, нельзя оставлять машину на неровной поверхности, это негативно скажется еще и на ручном тормозе.

Не рекомендуется парковать машину сразу же после нескольких резких замедлений, поскольку такая остановка уменьшает скорость охлаждения горячего диска, что может стать причиной его тепловой деформации. После экстренного торможения следует проехать спокойно некоторое расстояние, а потом уже поставить машину на стоянку.