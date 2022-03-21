Автомобильный термометр: почему датчик показывает неадекватные цифры

С каждым годом в транспортных средствах появляется все больше полезных дополнений. Одни используются для упрощения эксплуатации, а другие для развлечений. Эксперты рассмотрели, почему автомобильный термометр может показывать неправильные данные.

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Автомобильный термометр, без сомнения, полезное дополнение в транспортном средстве, которое указывает на температуру за бортом. Как и любая другая система, она может выходить из строя, что приводит к выводу неправильных данных. Система может показывать слишком высокую или, наоборот, слишком низкую температуру. Данный прибор работает не по тому принципу, который используется в приборах за окном дома. Устройства для автомобилей основаны на электронной схеме. Они не дополняются колбами с жидкостью и работают иначе.

Это компактный терморезистор, который подключается к электрической цепи транспортного средства. Температура устанавливается при помощи изменения сопротивления резистора - оно зависит от температуры воздуха. Система самая простая, но надежная.

Самая распространенная причина, по которой термометр в автомобиле может выходить из строя - неправильная установка. Очень часто устройство располагают на переднем бампере автомобиля. Из-за этого резистор оказывается слишком близко к мотору. Показатели из-за вибрации и горячего воздуха от агрегата могут постоянно искажаться. Как правило, устройство начинает работать исправно во время движения. Но стоит водителю притормозить или остановиться, показания снова станут неправильными.