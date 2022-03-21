Автомобильный термометр: почему датчик показывает неадекватные цифры

С каждым годом в транспортных средствах появляется все больше полезных дополнений. Одни используются для упрощения эксплуатации, а другие для развлечений. Эксперты рассмотрели, почему автомобильный термометр может показывать неправильные данные.
Автомобильный термометр, без сомнения, полезное дополнение в транспортном средстве, которое указывает на температуру за бортом. Как и любая другая система, она может выходить из строя, что приводит к выводу неправильных данных. Система может показывать слишком высокую или, наоборот, слишком низкую температуру. Данный прибор работает не по тому принципу, который используется в приборах за окном дома. Устройства для автомобилей основаны на электронной схеме. Они не дополняются колбами с жидкостью и работают иначе.
Это компактный терморезистор, который подключается к электрической цепи транспортного средства. Температура устанавливается при помощи изменения сопротивления резистора - оно зависит от температуры воздуха. Система самая простая, но надежная.
Самая распространенная причина, по которой термометр в автомобиле может выходить из строя - неправильная установка. Очень часто устройство располагают на переднем бампере автомобиля. Из-за этого резистор оказывается слишком близко к мотору. Показатели из-за вибрации и горячего воздуха от агрегата могут постоянно искажаться. Как правило, устройство начинает работать исправно во время движения. Но стоит водителю притормозить или остановиться, показания снова станут неправильными.
Рекомендуется устанавливать автомобильный термометр подальше от радиатора.