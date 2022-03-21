Рейтинг: насколько защищены от угона популярные в России автомобили

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) провел испытания популярных среди россиян в 2021 году автомобилей и выяснил, какие из них проще угнать, а какие – сложнее. Тесты проводились по собственной методике ВСС, имитирующей различные действия угонщиков, а поучаствовали в них 18 автомобилей разных классов и ценовых категорий. Лидером рейтинга стал Lexus ES, оказавшийся самой защищенной моделью, а аутсайдерами – Renault Logan и Sandero.

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Страховщики проводили тесты про собственной методике «Критерии и методика оценки эффективности штатной защиты автомобиля от угона». Она подразумевает несколько этапов: сначала машины испытали на защищенность от проникновения, проверив двери, капот, крышку багажника, стекла и работу сигнализации. Затем эксперты попытались разблокировать стояночный тормоз и руль, проверили доступность VIN-номеров и возможность их изменения, а также легкость изготовления копии ключей.

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Максимальное количество баллов, которое могло набрать транспортное средство по итогам тестов, равно 1000. Однако до этого показателя не дотянула ни одна из моделей.

Лучшим по результатам тестов стал бизнес-седан Lexus ES, которому удалось набрать 809 баллов. На втором месте – тоже Lexus с кроссовером RX, заработавшим 761 балл. Замыкает тройку лидеров Skoda Octavia, отставшая от RX всего на один балл.