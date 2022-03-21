Рейтинг: насколько защищены от угона популярные в России автомобили

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) провел испытания популярных среди россиян в 2021 году автомобилей и выяснил, какие из них проще угнать, а какие – сложнее. Тесты проводились по собственной методике ВСС, имитирующей различные действия угонщиков, а поучаствовали в них 18 автомобилей разных классов и ценовых категорий. Лидером рейтинга стал Lexus ES, оказавшийся самой защищенной моделью, а аутсайдерами – Renault Logan и Sandero.
Страховщики проводили тесты про собственной методике «Критерии и методика оценки эффективности штатной защиты автомобиля от угона». Она подразумевает несколько этапов: сначала машины испытали на защищенность от проникновения, проверив двери, капот, крышку багажника, стекла и работу сигнализации. Затем эксперты попытались разблокировать стояночный тормоз и руль, проверили доступность VIN-номеров и возможность их изменения, а также легкость изготовления копии ключей.
Максимальное количество баллов, которое могло набрать транспортное средство по итогам тестов, равно 1000. Однако до этого показателя не дотянула ни одна из моделей.
Лучшим по результатам тестов стал бизнес-седан Lexus ES, которому удалось набрать 809 баллов. На втором месте – тоже Lexus с кроссовером RX, заработавшим 761 балл. Замыкает тройку лидеров Skoda Octavia, отставшая от RX всего на один балл.
На четвертом месте расположился Audi Q5 с 746 баллами, на пятом и шестом – Toyota Land Cruiser Prado и Corolla с 692 и 651 баллом соответственно. Далее следуют Mercedes-Benz C-Class (646), BMW X5 (632) и Audi A6 (623), а за ними – Kia Sportage c 622 баллами. Наименее защищенной немецкой моделью оказался BMW 3 серии, заработавший 606 баллов.
12, 13 и 14 места достались Kia Sorento, Skoda Karoq и Nissan Qashqai, результаты которых – 592, 546 и 393 балла соответственно. Следующие две строчки заняли отечественные Lada Granta и Vesta (293 и 253), а худшую защиту продемонстрировали выпускаемые на АвтоВАЗе Renault Logan и Sandero, набравшие только 246 баллов каждый.
Ранее «АльфаСтрахование» представила список самых угоняемых машин 2021 года. Наиболее популярным среди автоворов стал кроссовер Hyundai Santa Fe, на который приходилось 12 процентов всех обращений по каско. Второе место досталось Mitsubishi Outlander с 11 процентами, а третье – Kia Rio с 10 процентами.