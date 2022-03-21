Как бороться с сонливостью за рулем

Сонливость за рулем - опасный враг автомобилиста. Именно этот фактор часто становится причиной ДТП, особенно при движении в ночное время. Есть несколько способов, которые позволяют доехать до места назначения без происшествий.

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Отправляясь в автомобильное путешествие, многие водители предпочитают выезжать еще затемно. Одни отправляются в дорогу рано утром, чтобы избежать пробок. Другие стараются выезжать в ночь, чтобы проще перенести дорогу - в ночной прохладе ехать гораздо комфортнее. И с первыми, и со вторыми можно отчасти согласиться. Но не для всех ранние поездки на транспортном средстве проходят так гладко, как хотелось бы. Монотонность дороги, отсутствие дополнительного шума, безлюдные трассы - все это становится причиной появления сонливости. Сумрак и тишина моментально делают свое дело - клонит в сон пассажиров и самого водителя. Фаза быстрого сна может наступить неожиданно - она длится всего несколько секунд, но и этого хватит, чтобы стать участником серьезного ДТП.

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Автомобиль, передвигающийся на большой скорости, при потере управления даже на 3 секунды, способен уйти с траектории и направиться на обочину или встречную полосу. Но существует ли универсальный способ побороть сонливость за рулем?

На самом деле есть не так много способов бодрствовать, когда организм хочет отдыхать. Некоторые для этой цели пьют кофе, но эффект от него не будет столь продолжительным. Как только порция кофеина закончится, спать захочется еще больше. Поэтому автомобилист пьет одну чашку за другой, чтобы удерживать уровень кофеина высоким. Это наносит существенный вред организму. Еще один распространенный способ - использование энергетиков.

Но если руководствоваться здравым смыслом и задумываться о здоровье, стоит задействовать способы, к которым прибегают дальнобойщики. Самый распространенный вариант - пакет-семечек. Жевательный рефлекс отгонит сонливость. Но у способа с семечками есть и обратная сторона - приходится держать руль одной рукой. Это создает дополнительную опасность. Не всегда получается оперативно отвлечься от пакета и стакана для очисток, если возникает опасность на дороге.