«Китаец китайцу рознь»: с какими проблемами могут столкнуться покупатели

Мнение о том, что все китайские автомобили непредсказуемые, ненадежные и неликвидные, давно не соответствует действительности. Современные машины из КНР технологичнее, практичнее и конкурентоспособнее, чем это было прежде.

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При этом "китаец китайцу рознь", обращают внимание эксперты. Модели большой "китайской тройки" (Haval, Geely и Chery) в целом считаются более качественными, чем продукция других, менее популярных брендов, пишет "Российская газета".

Что касается конкретных недостатков, то многие покупатели продолжают жаловаться на не самую лучшую антикоррозийную защиту кузова. Некоторым брендам удалось все же достичь в этом определенных успехов, но в целом они все еще не могут конкурировать в этом направлении с западными или японскими автопроизводителями.

Еще один недочет, на который обращают внимание владельцы китайских машин – конструктивные просчеты в топливной системе. Были даже зафиксированы случаи самовозгорания автомобилей, передает Tarantas news. Также китайский автопром "славится" не самой надежной электрикой и электроникой. Некоторые автолюбители жалуются, что у автомобилей из КНР очень тонкая проводка, и поломка "концевиков" или каких-то разъемов в них считается обычным делом.

Также при покупке китайского автомобиля важно помнить, что многие модели имеют слабо адаптированную к российским дорогам подвеску. Проблемы с пружинами, сайлент-блоками, другими элементами подвески могут начаться уже к 70-80 тысячам км пробега.