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3 часа назад

Новинка будет продаваться на рынках развивающихся стран

Motor.ruMotor.ru

На заводе концерна Stellantis в бразильском Порту-Реале стартовало серийное производство «народной» модели Citroen, ориентированной на рынки развивающихся стран. Новинка получила название C3 и представляет собой хэтчбек с намеком на вседорожный характер, а в его основе лежит упрощенная вариация модульной платформы CMP (Common Modular Platform), знакомая по Peugeot 208 и Opel Mokka. Первыми «народный» хэтчбек получат бразильцы, а затем модель появится в Индии, Аргентине, Чили, Колумбии, Перу, Уругвае и Эквадоре.

Citroen запустил в серию «народный» кросс-хэтчбек
Фото: © Citroen© Citroen

В самой компании Citroen новинку называют хэтчбеком, «вдохновленным кроссоверами» — на его вседорожный характер указывают обвес из неокрашенного пластика и рейлинги на крыше. Дорожный просвет составляет 18 сантиметров. По размерам C3 можно сравнить с российской Lada XRay Cross — у автомобилей одинаковое расстояние между осями (2,54 метра), но при этом C3 на 17 сантиметров короче ИксРея.

Официальной информации о двигателях пока нет, однако, по информации инсайдеров, в Бразилии модель предложат с 1,6-литровым мотором мощностью 118 лошадиных сил либо литровой «тройкой» на 77 сил. Полный привод C3 не положен.

Citroen

С3 — лишь один из нескольких «народных» автомобилей, которые в обозримом будущем появятся на местном (а заодно и индийском) рынке. В рамках стратегии C Cubed Citroen готовит для развивающихся стран целое семейство доступных моделей, которое, помимо кросс-хэтчбека, будет включать седан и кроссовер.

До России «народные» французские автомобили вряд ли доберутся. В настоящее время Citroen представлен на нашем рынке седаном C4, который собирают на заводе в Калужской области, кроссоверами C3 Aircross и C5 Aircross, Berlingo Multispace и Spacetourer.

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