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2 часа назад

Hyundai готовится в России к продажам "злой" Creta N Line

Российская ГазетаРоссийская Газета

В действующее одобрение типа транспортного средства Hyundai Creta были внесены дополнения: у кроссовера появилась ранее анонсированная версия Creta N Line, и опубликованные в документе изображения позволяют выявить отличия от обычной "Креты".

Hyundai готовится в России к продажам "злой" Creta N Line
Фото: РосстандартРосстандарт

Hyundai Creta N Line получил решётку радиатора с рисунком в стиле нового Tucson, а также бампер с "клыкастыми" противотуманными фарами по бокам. Задний бампер кроссовера имеет другую вставку в центральной части, у фонарей появились прозрачные секции, а выхлопная система стала двухствольной.

Характеристики Hyundai Creta N Line будут такими же, как у обычной версии кроссовера, однако есть небольшая вероятность, что будут изменены настройки подвески и рулевого управления.

На нашем рынке модель предложена с двигателями 1.6 и 2.0 литра мощностью от 121 до 150 л.с., агрегатируемые механической или автоматической КП, привод - передний и полный. Цены на Hyundai Creta, согласно сайту марки, стартуют от 1 659 000 рублей.

Ранее в Hyundai заявили, что Creta N Line появится в первом квартале 2022 года, но сроки, вероятно, в связи с мировым кризисом поставок будут пересмотрены.

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