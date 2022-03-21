Geely представила спортивный седан Binrui Cool на базе модели Coolray

Китайская марка Geely показала обновленный седан Binrui Cool, который построен совместно с инженерами Volvo на платформе CMA. На этой же платформе базируется компактный кроссовер Coolray. Внешность автомобиля выполнена в новой стилистике Energy Storm. В дизайне седана появились стильные красные элементы на решетке радиатора, воздухозаборниках, спойлерах и бококовых обвесах. Торомозные суппорта окрашены желтым цветом.