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2 часа назад

Компания Geely представила спортивный седан Binrui Cool на базе модели Coolray

Южный автомобильЮжный автомобиль

Китайская марка Geely показала обновленный седан Binrui Cool, который построен совместно с инженерами Volvo на платформе CMA. На этой же платформе базируется компактный кроссовер Coolray. Внешность автомобиля выполнена в новой стилистике Energy Storm. В дизайне седана появились стильные красные элементы на решетке радиатора, воздухозаборниках, спойлерах и бококовых обвесах. Торомозные суппорта окрашены желтым цветом.

Geely представила спортивный седан Binrui Cool на базе модели Coolray
Фото: Geely Geely
Geely

В салоне установлена приборная панель диагональю 10,25 дююймов, а рядом с ней сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма. Вместо традиционного рычага переключения передач появился небольшой джойстик. Под капотом установлен турбомотор 1,5, который выдает мощность 181 лошадиную силу. В паре с двигателем установлена роботизированная коробка передач.

Geely
Бортжурнал,Geely,Volvo,
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