Допы по-американски: Tesla пытается нажиться на нетерпеливых клиентах

Клиентам Tesla из США не повезло: если заказать самую доступную версию Model Y, то ждать придётся до 2023 года. Однако, изучая возможности опционального дооснащения модели, можно подумать, что Tesla искусственно увеличивает сроки доставки, чтобы заработать больше денег.

Фото: Tesla Tesla

Если попробовать заказать Tesla Model Y Long Range по цене 63 000 долларов сейчас, то сайт любезно укажет примерную дату поставки: январь 2023 года. Если покупатель согласится доплатить за окраску кузова от полутора до двух тысяч долларов, то сроки магическим образом сократятся, и машина приедет уже в октябре. Аналогичная ситуация при заказе 20-дюймовых колёс дизайна Induction.

Но есть и самый мощный чит - для тех, у кого нет терпения, но есть доллары, которые он согласен потратить на "допы". Можно купить полный доступ к ассистенту автономного вождения Full Self-Driving за 12 000 долларов, что сократит сроки поставки больше, чем вдвое: машину привезут уже в июне 2022 года.