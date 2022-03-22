С молотка пустят 63-летний электрокар с железной ручкой вместо руля

В конце марта 2022 года аукционный дом Mecum проведет торги, в ходе которых к покупке предложат миниатюрный электрический родстер Taylor-Dynn Trident 1959 года выпуска. Помимо электромотора, двухместная машина отличается наличием специальной железной ручки, которая заменяет собой традиционное рулевое колесо. По словам специалистов, необычное транспортное средство имеет все необходимое оборудование для эксплуатации по дорогам общего пользования. Стартовая стоимость машины пока неизвестна.

Фото: Taylor-Dynn Trident© Mecum Taylor-Dynn Trident© Mecum

Компанию Taylor-Dynn основал в конце 1940-х годов американский фермер Ричард Тейлор. Первым проектом мужчины стала миниатюрная электрическая тележка, на которой он развозил корм для своих животных. Спустя некоторое время о необычном изобретении узнали жители соседних домов, которые попросили Тейлора построить им такие же машины. За годы производства фермер собрал около 50 трехколесных электрических родстеров, получивших название Trident (в переводе – трезубец).

Taylor-Dynn Trident Mecum

Taylor-Dynn Trident Mecum

Taylor-Dynn Trident Mecum

Главным отличием сельскохозяйственной машины стали органы управления. Вместо рулевого колеса Тейлор установил специальную балку, которая поворачивала переднее колесо во время движения. В 2020 году двухместный родстер прошел полную реставрацию. Его оборудовали новыми аккумуляторами, которые обеспечили запас хода до 80 километров. Максимальная скорость Trident составляет 40 километров в час. Кроме того, машина оснащена фарами, звуковым сигналом и указателями поворотов.

Представители аукционного дома не объявили стартовой цены на модель. Однако в прошлом году аналогичный Taylor-Dynn Trident ушел с молотка за 19 800 долларов (примерно два миллиона рублей по текущему курсу).