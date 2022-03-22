Автолюбители отправились покупать машины в Казахстан

Российские автолюбители из-за роста цен на внутреннем рынке обратили внимание на автосалоны в приграничных городах Казахстана. Активизировались и так называемые серые дилеры, готовые скупать у соседей машины автовозами. Эксперты полагают, что на определенном этапе это принесет плюсы казахстанскому рынку и поможет не только российским потребителям, но и местному автопрому. Однако вслед за спросом вверх обязательно пойдут и цены.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Алексей Сухоруков/РИА Новости

Дилерские центры в приграничных регионах и прежде пользовались интересом автолюбителей из РФ: из-за пандемии на российском авторынке уже давно наблюдается дефицит предложения. Этим пользуются и дилеры, навязывая дополнительное оборудование, заплатить за которое требуется до половины стоимости самого авто. В Казахстане из-за более низкой платежеспособности населения и машины задерживаются в салонах дольше, и продавцы ведут себя скромнее. В итоге, как утверждают местные эксперты, именно россияне разбирали в Казахстане люксовые автомобили в максимальных комплектациях. Но последние события изменили вектор спроса. Теперь граждане РФ готовы покупать у соседей буквально "все, что движется".

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"На сегодня количество желающих купить автомобили казахстанского производства увеличилось в 10 раз буквально за месяц - по сравнению с февралем 2022 года", - рассказал порталу Nur директор по продажам дилерского центра в Костанае Евгений Бибер. По его словам, появились даже запросы "о приобретении всей партии автомобилей, которые у нас производятся".

Костанай, который расположен менее чем в 300 километрах от Челябинска, является крупным промышленным центром Казахстана. На местном заводе "СарыаркаАвтоПром" выпускают модели марок Kia, Chevrolet и JAC. Последние поставляются в РФ официально, причем еще недавно купить их в России можно было даже дешевле, чем в Казахстане. Но после резкого взлета курса доллара жителям того же Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени или Кургана стало проще съездить за авто в Костанай.

По данным "Автостата", за первую половину марта подорожание автомобилей в России составило в среднем от 20 до 30%. При этом более десятка присутствующих в РФ брендов предпочли скрыть актуальную информацию о ценах на своих сайтах. Ну а дилерские накрутки и вовсе перестали подчиняться логике. В Сети "гуляет" снимок официального предложения о продаже Volkswagen Tiguan. Купить его можно только... с ковриками за 209 тысяч рублей, видеорегистратором за 515 тысяч и защитной сеткой на радиатор за 755 тысяч. Общая сумма переплаты составит 4,9 млн рублей при стоимости кроссовера в 2,9 млн.

Для сравнения: самые доступные автомобили в Костанае можно взять за 5,8 млн тенге - около 1,2 млн рублей. Впрочем, курс национальной валюты в Казахстане также упал по отношению к доллару, а потому у многих дилеров прайсы все-таки выросли, подчеркивает автоэксперт, популярный казахстанский автоблогер Дияс Валихан.

"Повышение не было единовременным. Бренды, у которых большие стоки, до сих пор держат цены на старом уровне, постепенно меняя ценники на машины из новых партий. Но большая часть автокомпаний уже продает по новым ценам", - рассказал он "РГ".

Он подтвердил, что автомобили в Казахстане, даже несмотря на повышение стоимости, все равно выглядят привлекательным предложением на фоне стремительного подорожания в России. Впрочем, долго такая ситуация, по его мнению, не продлится.

Во-первых, спрос на автомобили вырос и среди местных потребителей.