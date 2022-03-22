Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+6° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
4 часа назад

«Автотор» продолжает готовиться к выпуску электротранспорта и литий-ионных АКБ

Car.ruCar.ru

«Автотор», Минпромторг России, «Росатом» и правительство Калининградской области предпринимают совместные уверенные шаги в разработке и создании электротранспорта, а также аккумуляторных литий-ионных батарей. 17 марта было подписано соглашение о сотрудничестве, которое направлено прежде всего на импортозамещение.

«Автотор» продолжает подготовку к выпуску электротранспорта
Фото: © Автотор© Автотор

В Калининградской области в самом ближайшем времени планируется создание развитой инфраструктуры, обеспечивающей полноценную зарядку электрического транспорта. В регионе должно заметно увеличиться число электрического общественного транспорта. Этим займется правительство Калининградской области.

«Росатом» собирается начать строительство производственных мощностей по выпуску литий-ионных ячеек и тяговых АКБ. Новый завод начнет свою работу уже в 2025 году. Таким образом, планируется полностью обеспечить отечественных автопроизводителей литий-ионными зарядными батареями.

«Автотор», в свою очередь, готовится к разработке и выпуску электрического транспорта. Проект будет реализован в 3 этапа. Старт намечен на 2024 год, сначала завод выпустит экспериментальную партию, в 2025 году модельный ряд расширится. Процесс наращивания производства продлится до 2030 года. Электромобили российской сборки снабдят отечественными аккумуляторами и двигателями.

Электрокары должны стать доступными для покупателей. Бюджетным моделям будет уделяться особенное внимание. Отечественные электромобили смогут покупать молодые люди, маломобильные граждане.

В то же время «Автотор» подумывает о запуске в производство машин, ездящих на водородном топливе. Производитель пересмотрит весь процесс сборки транспорта, будут активно внедряться инновационные технологии, использоваться современные материалы. Выпуск водородного транспорта предварительно намечен на 2028 год.

Бортжурнал,Минпромторг,Росатом,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители