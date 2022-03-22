«Автотор» продолжает подготовку к выпуску электротранспорта

«Автотор», Минпромторг России, «Росатом» и правительство Калининградской области предпринимают совместные уверенные шаги в разработке и создании электротранспорта, а также аккумуляторных литий-ионных батарей. 17 марта было подписано соглашение о сотрудничестве, которое направлено прежде всего на импортозамещение.

Фото: © Автотор © Автотор

В Калининградской области в самом ближайшем времени планируется создание развитой инфраструктуры, обеспечивающей полноценную зарядку электрического транспорта. В регионе должно заметно увеличиться число электрического общественного транспорта. Этим займется правительство Калининградской области.

«Росатом» собирается начать строительство производственных мощностей по выпуску литий-ионных ячеек и тяговых АКБ. Новый завод начнет свою работу уже в 2025 году. Таким образом, планируется полностью обеспечить отечественных автопроизводителей литий-ионными зарядными батареями.

«Автотор», в свою очередь, готовится к разработке и выпуску электрического транспорта. Проект будет реализован в 3 этапа. Старт намечен на 2024 год, сначала завод выпустит экспериментальную партию, в 2025 году модельный ряд расширится. Процесс наращивания производства продлится до 2030 года. Электромобили российской сборки снабдят отечественными аккумуляторами и двигателями.

Электрокары должны стать доступными для покупателей. Бюджетным моделям будет уделяться особенное внимание. Отечественные электромобили смогут покупать молодые люди, маломобильные граждане.