Мировой автопром в ближайшие два года сократит производство на 2,6 млн машин

Как говорится в сообщении агентства S&P Global Mobility (прежнее - IHS Markit), из-за последствий ситуаций, сложившейся на Украине, мировой автопром не сможет выпустить в 2022-2023 гг. около 2,6 млн машин. По самому катастрофичному сценарию, каждый год мировой автопром будет падать на 4 млн ед. авто. Аналитики считают, что в 2022 году во всем мире будет произведено 81,6 млн автомобилей.

Фото: "Автостат Инфо" "Автостат Инфо"

S&P Global Mobility, оценивает падение спроса со стороны авторынков России и Украины в размере 1 млн машин. Остальные потери станут следствием продолжающегося дефицита полупроводников, к которому добавилось прерывание цепочек поставок автокомпонентов, ввозимых из Украины. В частности, речь идет об электронных кабелях, которые прежде в большом объеме поставляли украинские предприятия. К числу негативных факторов стоит также отнести риски, связанные с новой вспышкой коронавируса в Китае. Новая вспышка заболеваемости в стране фиксируется в регионах, где расположены несколько крупных автомобильных предприятий.

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Как пишут эксперты S&P Global Mobility, конфликт на Украине показал всему миру уязвимость логистических цепочек в мировом автопроме. Наиболее критичными элементами этой цепочки стали поставки неона из Украины, а также поставки палладия из России — оба материала важны для производства полупроводников. Около половины мирового производство очищенного неона прежде обеспечивали заводы, расположенные на Украине. Пока предприятия, занятые производством полупроводников, имеют определенный запас неона, но он, очевидно, закончится. По объеме всех мировых поставок палладия на Россию приходится до 40%. И из-за санкций, наложенных на РФ, как говорится в публикации S&P Global Mobility, может оказаться, что дефицит палладия может стать одной из главных проблем в обеспечении автомобильной отрасли. Альтернативой палладию может в определенной степени выступать платина. Но платина стоит в разы дороже и одним из основных ее поставщиков является все та же Россия.

Также S&P Global Mobility сообщает, что электронные кабели, которые поставлялись прежде с украинских заводов, должны были использоваться для производства от 500 тыс. до 1 млн автомобилей. Такой примерный объем стоял в планах, составленных еще до начала конфликта. Альтернативных поставщиков кабеля, которые могли бы полноценно заменить украинских поставщиков, автопроизводители пока найти не могут. Даже если предположить, что производство можно перенести и перезапустить в другом месте, понадобится от 3 до 10 месяцев, чтобы выйти на объемы выпуска, достаточные для того, чтобы снабдить автопроизводителей кабелями.

Отметим, основными получателями кабелей, производимых на территории Украины, были автозаводы в Германии и Польше. И самые большие убытки от прерывания поставок таких компонентов понесет Volkswagen.