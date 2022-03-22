Европейские заводы Ford остановили производство

Американская компания Ford остановила производство автомобилей на заводах в Италии и Германии из-за отсутствия автокомпонентов. Некоторые заводы остановили производство еще с 10 марта.

Фото: Ford Ford

По данным издания Automotive News, в немецком городе Саарлуи остановлено производство модели Ford Focus. Из-за проблем с логистикой на заводе нет экранов для мультимедийных систем. Также наблюдается дефицит компонентов системы рулевого управления, которые производились на Украине.