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5 часов назад

Европейские заводы Ford остановили производство из-за отсутствия комплектующих

Южный автомобильЮжный автомобиль

Американская компания Ford остановила производство автомобилей на заводах в Италии и Германии из-за отсутствия автокомпонентов. Некоторые заводы остановили производство еще с 10 марта.

Европейские заводы Ford остановили производство
Фото: FordFord

По данным издания Automotive News, в немецком городе Саарлуи остановлено производство модели Ford Focus. Из-за проблем с логистикой на заводе нет экранов для мультимедийных систем. Также наблюдается дефицит компонентов системы рулевого управления, которые производились на Украине.

Из-за дефицита полупроводников на заводе Ford в Кельне остановлено производство Ford Fiesta, а на заводе в испанской Валенсии временно перестали выпускать минивэны Ford Galaxy и Ford S-Max. На некоторые Ford модели очередь на покупку растянулась до конца сентября.

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