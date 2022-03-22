Новый Mercedes-Benz GLC испытывают морозами

Компания Mercedes-Benz раскрывает подробности о новом поколении своей самой продаваемой модели — GLC. Незадолго до премьеры, которая состоится до конца 2022 года, автопроизводитель опубликовал серию фотографий тестового прототипа, сделанных во время зимних испытаний в условиях мороза, и поделился информацией о моторах и габаритах автомобиля. В частности, стало известно, что новинка превзойдет по размерам предшественника, багажник станет вместительнее, а в гамму двигателей войдут несколько четырехцилиндровых агрегатов и один шестицилиндровый.

Новинка построена на платформе MRA2, которая уже знакома по C-классу. Из принципиальных нововведений — подруливающие задние колеса, которые могут поворачиваться на 4,5 градуса, пневмоподвеска, улучшенная шумоизоляция, более просторный салон и багажник, объем которого увеличился на 50 литров, до 600 литров. По сравнению с GLC предыдущего поколения, модель вытянулась в длину на шесть сантиметров, а расстояние между осями увеличилось на 1,5 сантиметра.

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Фотографии салона в этот раз не опубликовали, но известно, что новый GLC получит виртуальную панель приборов, которая станет частью базового оснащения, а также обзаведется вертикально ориентированным планшетом мультимедийной системой. Его диагональ составит 11,9 дюйма.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Моторная линейка будет включать четырехцилиндровые бензиновые моторы мощностью 204 и 258 лошадиных сил, а также дизели на 200 и 265 сил, а модификацию GLC 400 d предложат с рядной дизельной «турбошестеркой». Все без исключения двигатели получат электрическую надстройку в виде 48-вольтового стартер-генератора.

Кроме того, в гамму войдут три варианта подзаряжаемых гибридов со встроенным в девятидиапазонный автомат 136-сильным электромотором. Все они получат батарею емкостью 25,4 киловатт-часа, полного заряда которой хватит на 100 километров пробега без запуска ДВС. Позже, в 2023 году, семейство пополнится «заряженными» AMG-версиями с индексами GLC 43 и GLC 63.