Как подготовить автомобиль к летнему сезону

На этой неделе в центре европейской части России будет стоять по-настоящему теплая весенняя погода. А это значит, что в ближайшее время водители должны начнут готовиться к летнему сезону. В первую очередь, конечно, следует обратиться в официальный дилерский центр. Специалисты сервиса проведут диагностику и обслуживание автомобиля в соответствии со стандартами бренда в максимально короткие сроки. На что еще нужно обратить внимание – рассказали эксперты.

Фото: МТРК «МИР» / Николай Костюшин МТРК «МИР» / Николай Костюшин

Совет 1. Замените зимнюю резину на летнюю

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Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов отмечает, что заменять зимнюю резину на летнюю нужно по фактической температуре воздуха, которая должна быть примерно 5-7 градусов выше ноля.

Причем это должна быть не единоразовая температура, а хотя бы среднесуточная и в течение недели. И обязательно посмотрите ближайший прогноз, как минимум на неделю вперед, чтобы удостовериться в отсутствии минусовых температур.

При этом директор по сервису АВТОDOM Алтуфьево Роман Тимашов обращает внимание, что согласно действующим нормам, автовладельцам следует заменить зимние шины на летние не позднее 1 июня. Они должны соответствовать регламенту, который установил производитель конкретного автомобиля.

МТРК «МИР» / Николай Костюшин

Совет 2. Сделайте сход-развал и проверьте тормоза

Обязательно стоит сделать после сезонной смены шин сход-развал. Если автомобилем всю зиму не пользовались и пусть даже он стоял в гараже, то даже в этом случае у авто могли появиться проблемы. Первое – это проверить шины и давление в них. Затем проверка тормозов – это один из важнейших узлов в автомобиле, влияющий на безопасность. Обязательно проведите диагностику двигателя и ходовой части, это всегда менее затратно, чем полноценный ремонт.

«Необходимо убедиться в бесперебойном функционировании тормозной системы, проверив толщину колодок, минимальное значение которой составляет 7 мм для передних и 10 мм – для задних. Также следует измерить уровень тормозной жидкости и очистить тормоза от пыли перед началом активной эксплуатации автомобиля», – говорит Роман Тимашов.

Кроме того, обязательно нужно проверить уровень заряда в аккумуляторе и при необходимости поставить его на зарядку. Проконтролировать все световые приборы – фары, противотуманки, стоп-сигналы, поворотники, аварийку.

Совет 3. Проверьте все технические жидкости

Нельзя забывать, что нужно проверить все технические жидкости – масло в двигателе, трансмиссионное масло, уровень тормозной жидкости, жидкость в гидроусилителе, антифриз. Масло в двигателе рекомендуется менять два раза в год, поэтому лучше его заменить сразу перед сезоном. Если автомобиль чаще движется по трассе, то рекомендуемый интервал замены масла 10 тысяч километров. В городском режиме 5-7 тысяч километров, а в смешанном цикле, трасса-город – 7,5 тысяч километров. Даже если автомобиль всю зиму стоял, то за время простоя присадки могли выпасть в осадок, говорит Алексей Рузанов.

МТРК «МИР» / Николай Костюшин

Совет 4. Убедитесь в бесперебойном функционировании электросистемы

Высокая температура ускоряет химические реакции, которые протекают в аккумуляторной батарее. Поэтому необходимо убедиться в бесперебойном функционировании электросистемы и проверить плотность электролита в АКБ. Нужно также уделить внимание состоянию изоляции на проводах, поскольку в зимний период эксплуатации она становится жесткой и хрупкой, что увеличивает вероятность ее повреждения, комментирует Роман Тимашов. Более того, стоит проверить контакты аккумулятора на предмет окисления и в случае необходимости очистить их. Этот шаг служит профилактикой сбоев электронной системы.

Совет 5. Залейте в бачок незамерзайку на весну

Весна не самое чистое время года, поэтому лучше залить в бачок незамерзайку и проверить состояние щеток стеклоочистителя.

МТРК «МИР» / Николай Костюшин

Совет 6. Проверьте работу кондиционера

Проведите проверку работы кондиционера. При минимальных настройках температуры и максимальном потоке воздуха кондиционер должен охладить салон авто не менее чем на 10°C.

Совет 7. Полностью помойте автомобиль