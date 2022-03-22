Как подготовить автомобиль к летнему сезону

На этой неделе в центре европейской части России будет стоять по-настоящему теплая весенняя погода. А это значит, что в ближайшее время водители должны начнут готовиться к летнему сезону. В первую очередь, конечно, следует обратиться в официальный дилерский центр. Специалисты сервиса проведут диагностику и обслуживание автомобиля в соответствии со стандартами бренда в максимально короткие сроки. На что еще нужно обратить внимание – рассказали эксперты.
Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов отмечает, что заменять зимнюю резину на летнюю нужно по фактической температуре воздуха, которая должна быть примерно 5-7 градусов выше ноля.
Причем это должна быть не единоразовая температура, а хотя бы среднесуточная и в течение недели. И обязательно посмотрите ближайший прогноз, как минимум на неделю вперед, чтобы удостовериться в отсутствии минусовых температур.
При этом директор по сервису АВТОDOM Алтуфьево Роман Тимашов обращает внимание, что согласно действующим нормам, автовладельцам следует заменить зимние шины на летние не позднее 1 июня. Они должны соответствовать регламенту, который установил производитель конкретного автомобиля.
Обязательно стоит сделать после сезонной смены шин сход-развал. Если автомобилем всю зиму не пользовались и пусть даже он стоял в гараже, то даже в этом случае у авто могли появиться проблемы. Первое – это проверить шины и давление в них. Затем проверка тормозов – это один из важнейших узлов в автомобиле, влияющий на безопасность. Обязательно проведите диагностику двигателя и ходовой части, это всегда менее затратно, чем полноценный ремонт.
«Необходимо убедиться в бесперебойном функционировании тормозной системы, проверив толщину колодок, минимальное значение которой составляет 7 мм для передних и 10 мм – для задних. Также следует измерить уровень тормозной жидкости и очистить тормоза от пыли перед началом активной эксплуатации автомобиля», – говорит Роман Тимашов.
Кроме того, обязательно нужно проверить уровень заряда в аккумуляторе и при необходимости поставить его на зарядку. Проконтролировать все световые приборы – фары, противотуманки, стоп-сигналы, поворотники, аварийку.
Нельзя забывать, что нужно проверить все технические жидкости – масло в двигателе, трансмиссионное масло, уровень тормозной жидкости, жидкость в гидроусилителе, антифриз. Масло в двигателе рекомендуется менять два раза в год, поэтому лучше его заменить сразу перед сезоном. Если автомобиль чаще движется по трассе, то рекомендуемый интервал замены масла 10 тысяч километров. В городском режиме 5-7 тысяч километров, а в смешанном цикле, трасса-город – 7,5 тысяч километров. Даже если автомобиль всю зиму стоял, то за время простоя присадки могли выпасть в осадок, говорит Алексей Рузанов.
Высокая температура ускоряет химические реакции, которые протекают в аккумуляторной батарее. Поэтому необходимо убедиться в бесперебойном функционировании электросистемы и проверить плотность электролита в АКБ. Нужно также уделить внимание состоянию изоляции на проводах, поскольку в зимний период эксплуатации она становится жесткой и хрупкой, что увеличивает вероятность ее повреждения, комментирует Роман Тимашов. Более того, стоит проверить контакты аккумулятора на предмет окисления и в случае необходимости очистить их. Этот шаг служит профилактикой сбоев электронной системы.
Весна не самое чистое время года, поэтому лучше залить в бачок незамерзайку и проверить состояние щеток стеклоочистителя.
Проведите проверку работы кондиционера. При минимальных настройках температуры и максимальном потоке воздуха кондиционер должен охладить салон авто не менее чем на 10°C.
Обязательно нужно провести и полную мойку автомобиля при подготовке к летнему сезону, чтобы продлить срок службы лакокрасочного покрытия кузова, ковриков и напольного покрытия авто, которые за зиму подвергаются деформации и коррозии из-за действия реагентов, говорит директор по сервисному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков. Также стоит проверить состояние аккумулятора и системы зажигания: удалить возможную ржавчину на клеммах, подзарядить АКБ. Очистить или заменить свечи зажигания необходимо в том случае, если они покрыты копотью (чревато дополнительным расходом топлива) или белесым налетом (признак проблемы в смешении топливно-воздушной смеси).