Бензиновый или дизельный: какой мотор выбрать

Оба мотора бензиновый и дизельный, относятся к категории двигателей внутреннего сгорания, каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

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Дизельный и бензиновый моторы отличаются прежде всего принципом работы, а именно - процессом воспламенения топливной смеси и ее образования. В бензиновом варианте горючее впрыскивается во впускной коллектор, затем вместе с воздухом поступает в цилиндр, во время сжатия происходит воспламенение от искры. В некоторых современных моделях предусмотрен непосредственный впрыск в камеру сгорания.

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В дизельных двигателях горючее тоже направляется в камеру сгорания, но воспламенение осуществляется от нагретого в результате такта сжатия воздуха.

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Дизельные двигатели очень требовательны к качеству горючего. Сама система питания дорога в обслуживании, ремонт может влететь «в копеечку». Поэтому с точки зрения экономии и надежности бензиновый двигатель предпочтительнее.

Дизельный мотор во время поездки, как правило, производит больше шума, чем бензиновый мотор. Но в современных моделях эта проблема решена. Во время стоянки дизель еще может проявляться вибрацией, но в движении шумит не громче бензинового мотора.

КПД у дизеля выше в среднем на 40%, чем у бензинового двигателя. Поскольку сгорание топливо-воздушной смеси происходит эффективнее именно у дизельного мотора. К тому же, дизель экономнее расходует топливо – на 20% меньше, чем бензиновый мотор.

Выхлопная система дизельных двигателей с каждым годом совершенствуется, на некоторых моделях присутствует сажевый фильтр. Поэтому в плане экологии особых проблем у этих моторов нет. К тому же дизельное топливо менее подвержено возгоранию, чем бензин, а значит, безопаснее его.

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Дизтопливо подразделяется на зимний и летний варианты. Присутствует один существенный недостаток – в зимний сезон дизель прогревается дольше, чем бензиновый мотор. В салоне станет тепло только через 10 минут после запуска агрегата. В связи с чем, если водитель проживает в регионе с суровыми зимами, лучше отдать предпочтение бензиновому варианту.