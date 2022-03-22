Lamborghini не жалеет о потере российского рынка

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini сможет без труда компенсировать падение продаж из-за приостановки работы в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора компании Стефана Винкельманна. По его словам, машины, которые Lamborghini собиралась произвести для России, могут быть с легкостью «поглощены» другими рынками благодаря высокому спросу на автомобили.

Фото: © Lamborghini © Lamborghini

Несмотря на то что предыдущий год оказался для Lamborghini рекордным в России, наш рынок занимает всего 2,4 процента от общего количества продаж: россияне купил 200 из 8405 автомобилей, реализованных по всему миру, что также стало для марки рекордом.

Винкельманн добавил, что следит за развитием ситуации на Украине, однако если она не изменится, компания не будет испытывать особых проблем в связи с потерей российского рынка.

Он также поделился планами на ближайшее будущее: в 2022 году автопроизводитель представит две новые версии Huracan и обновленный Urus. Со следующего года Lamborghini начнет предлагать гибридные автомобили, а с 2024 по 2025 годы Huracan, Aventador и Urus получат подключаемые силовые установки.