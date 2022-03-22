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1 час назад

В прошлом году итальянцы продали 8405 Lamborghini по всему миру, 200 из них – в России

Motor.ruMotor.ru

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini сможет без труда компенсировать падение продаж из-за приостановки работы в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора компании Стефана Винкельманна. По его словам, машины, которые Lamborghini собиралась произвести для России, могут быть с легкостью «поглощены» другими рынками благодаря высокому спросу на автомобили.

Lamborghini не жалеет о потере российского рынка
Фото: © Lamborghini© Lamborghini

Несмотря на то что предыдущий год оказался для Lamborghini рекордным в России, наш рынок занимает всего 2,4 процента от общего количества продаж: россияне купил 200 из 8405 автомобилей, реализованных по всему миру, что также стало для марки рекордом.

Винкельманн добавил, что следит за развитием ситуации на Украине, однако если она не изменится, компания не будет испытывать особых проблем в связи с потерей российского рынка.

Он также поделился планами на ближайшее будущее: в 2022 году автопроизводитель представит две новые версии Huracan и обновленный Urus. Со следующего года Lamborghini начнет предлагать гибридные автомобили, а с 2024 по 2025 годы Huracan, Aventador и Urus получат подключаемые силовые установки.

Следующим шагом станет появление полностью электрической модели: она появится во второй половине десятилетия (инсайдеры указывали на 2028 год) и, вероятно, будет производиться в Сант-Агата-Болоньезе.

Бортжурнал,Lamborghini,Стефан Винкельманн,
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