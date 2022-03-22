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1 час назад

Европейцев оставили без новой Mazda6

Motor.ruMotor.ru

Глава департамента развития Mazda в Европе Йоахим Кунц раскрыл планы японский марки относительно локального рынка. По его словам, которые приводит Autoevolution, в Европе компания сконцентрируется на развитии линейки кроссоверов, так как этот сегмент по-прежнему пользуется популярностью у европейцев. Что же касается седанов, то новое поколение Mazda6 в Европе ждать не стоит из-за невысокого спроса на такие автомобили. В приоритете автопроизводителя — выпуск вседорожников на новой заднеприводной платформе, в числе которых премиальный CX-60.

Европейцев оставили без новой Mazda6
Фото: Mazda Vision Coupe Concept© MazdaMazda Vision Coupe Concept© Mazda

Ранее стало известно, что Mazda6 в скором времени попрощается с одним из крупнейших рынков — 2021 модельный год станет для седана последним в США. Европейцев тоже оставят без «шестерки», когда жизненный цикл актуальной модели подойдет к концу. Аналогичное решение может быть принято и относительно рынка Австралии, на что намекнул глава отдела маркетинга в местном офисе Mazda Аластер Доак.

Будущее Mazda — за кроссоверами на новой заднеприводной архитектуре с продольным расположением двигателя, передней двухрычажной подвеской и многорычажной сзади. Первенцем на новой платформе стал премиальный вседорожник CX-60, дебютировавшей в начале марта. Цены на новинку для европейского рынка уже объявлены: базовая версия стоит 47,4 тысячи евро, а с максимальным набором опций цена возрастет до 52,9 тысячи евро.

Возвращаясь к Mazda6, она по-прежнему доступна в России, хотя четырехдверка и уступает по популярности кроссоверу CX-5: за 2021 год в стране продали более 19,8 тысячи экземпляров CX-5 и всего 4,6 тысячи «шестерок». Эта тенденция сохранилась и в первые месяцы нынешнего года. Производство Mazda6 и CX-5 (а также более крупного CX-9) организовано на мощностях дальневосточного завода Mazda-Sollers.

Бортжурнал,Mazda,
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