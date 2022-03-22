Новая автоподстава: видеорегистратор - не панацея

В России активизировались автомобильные мошенники, которые постоянно придумывают новые трюки, чтобы обмануть водителей.

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Об одной такой автоподставе рассказал в своем Telegram-канале руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский.

Представьте: вы спокойно едете по своей полосе и вдруг перед вами резко влезает другой автомобиль. Только перестроившись водитель тут же резко дает по тормозам без единой на то причины.

Главный принцип мошенника - вовремя перестроиться и завершить маневр. Тогда его позиция будет очевидной: вы не держали дистанцию и не успели затормозить.

По мнению автоэксперта, даже при наличии видеорегистратора доказать правоту водителя, следующего сзади, будет сложно. В ПДД нет понятия "подрезал", формально виновник аварии - тот, кого подрезали. Если бы в законодательстве было прописано добросовестное поведение на дороге, нарушение этой нормы можно было бы применять к злоумышленнику вместе со статьей "мошенничество".