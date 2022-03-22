Новая автоподстава: видеорегистратор - не панацея

В России активизировались автомобильные мошенники, которые постоянно придумывают новые трюки, чтобы обмануть водителей.
Об одной такой автоподставе рассказал в своем Telegram-канале руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский.
Представьте: вы спокойно едете по своей полосе и вдруг перед вами резко влезает другой автомобиль. Только перестроившись водитель тут же резко дает по тормозам без единой на то причины.
Главный принцип мошенника - вовремя перестроиться и завершить маневр. Тогда его позиция будет очевидной: вы не держали дистанцию и не успели затормозить.
По мнению автоэксперта, даже при наличии видеорегистратора доказать правоту водителя, следующего сзади, будет сложно. В ПДД нет понятия "подрезал", формально виновник аварии - тот, кого подрезали. Если бы в законодательстве было прописано добросовестное поведение на дороге, нарушение этой нормы можно было бы применять к злоумышленнику вместе со статьей "мошенничество".
Что именно потребует мошенник от водителя, которого он подставил таким образом, можно легко представить. С учетом резко взлетевших цен на запчасти, запросы явно будут немаленькими.