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2 часа назад

Несбывшиеся надежды: три концепта АвтоВАЗа, которые так и не вышли в серию

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Автоконцерн АвтоВАЗ недавно собрал предсерийный экземпляр новой модели LADA 2023 года. Пока неизвестно, что будет из себя представлять новинка, но вероятнее всего, инженеры при ее создании учтут наработки ранее представленных концептуальных моделей. В связи с этим специалисты напомнили о трех концептах АвтоВАЗа, которые производитель показывал за последние годы.

Несбывшиеся надежды: три концепта АвтоВАЗа, которые так и не вышли в серию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

LADA 4x4 Vision Concept

Эта модель была впервые представлена на Московском международном автосалоне 2018 года. В актуализированном экстерьере концепта узнаются пропорции и черты оригинального LADA 4x4. Любители "Нивы" наверняка обратят внимание на задние фонари, которые по своему дизайну перекликаются с оригинальными "шестерошными" элементами.

Отмечается, что 4x4 Vision Concept является пятидверной, а ручки задних дверей замаскированы под "трехдверный эффект". О судьбе серийного продолжения концепта говорить сложно, так как автопроизводители нередко отказываются от разработок потенциально интересных моделей по разным причинам.

Lada XCODE

Этот кроссовер создавался в качестве демонстрации "возможного развития модельного ряда", пишет портал Tarantas news.

Wroom

В конце 2016 года в АвтоВАЗе анонсировали появление этой модели на рынке через пять-шесть лет, но этим планам не суждено было сбыться. Предполагалось, что кроссовер займет в модельном ряду позицию между Kalina Kross и Xray Cross.

Chevrolet Niva 2

Довольно оригинальный внедорожник создавался как ВАЗ-2123, но после влился в модельный ряд как LADA Niva. После небольшого рестайлинга автомобиль выпускается под названием LADA Niva Travel. Но в истории модели был момент, когда на смену ей могла прийти Chevrolet Niva.

YouTube

Концепт был представлен на Московском автосалоне летом 2014 года. В развитии модели принимал участие General Motors, а серийный выпуск модели планировалось начать в 2016 году. Но из-за экономической ситуации после 2014 года проект был заморожен на неопределенный срок.

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