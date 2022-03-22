Стартовали продажи китайского конкурента Toyota Land Cruiser Prado

Китайский концерн Great Wall выводит на внутренний рынок КНР новую модель — внедорожник Tank 500, который позиционируется как конкурент Toyota Land Cruiser Prado. «Пятисотый» стал первым автомобилем марки, построенным на новой рамной платформе. Для него заявлены трехлитровая «битурбошестерка» на 354 силы, девятидиапазонный автомат и полный привод с муфтой подключения передней оси.

Фото: Tank 500© Great Wall Tank 500© Great Wall

Tank 500 дебютировал на автосалоне в китайском Чэнду в августе 2021 года, и премьера модели стала в некотором роде сюрпризом, так как ожидалось, что Great Wall привезет на моторшоу более крупный Tank 600. Однако тогда был представлен «пятисотый» — с эффектным двухцветным кузовом в стиле Maybach.

Видео дня

Он стал первой моделью в линейке марки, в основу которой легла масштабируемая платформа с продольным расположением двигателя, передней независимой подвеской и неразрезным мостом сзади. У внедорожника пружинная подвеска, 224-миллиметровый клиренс, полный привод с электромагнитной муфтой подключения передней оси и система выбора ездовых режимов, которых насчитывается 11 штук.

Tank 500 Great Wall

Tank 500 Great Wall

Tank 500 Great Wall

Tank 500 Great Wall

Полный привод — часть стандартного оснащения, как и демультипликатор и блокировка заднего дифференциала (за переднюю блокировку придется доплатить). Набор опционального оборудования весьма обширный и включает отделку салона натуральной кожей и деревом, мультиконтурные кресла с электрорегулировками, подогревом и вентиляцией, проекционный дисплей, панорамную крыша, матричные фары и четырехзонный климат-контроль. Помимо всего вышеперечисленного, заявлены виртуальная панель приборов диагональю 12,3 дюйма и 14,6-дюймовый планшет мультимедийной системы. Для пассажиров задних рядов предусмотрен семидюймовый тачскрин для регулировки температуры.

Под капотом у внедорожника — бензиновый двигатель V6 3.0 с парой турбокомпрессоров, которому помогает 48-вольтовый стартер-генератор. Мотор выдает 354 лошадиные силы и сочетается с девятидиапазонным автоматом.