Две японские марки подняли цены в России

Рекордные скачки цен на российском авторынке, последовавшие за санкциями, продолжаются. Уже второй раз с начала марта свои ценники скорректировали две японские марки – Mazda и Mitsubishi. У обеих подорожал весь доступный модельный ряд, а размер прибавки в этот раз составил от 250 000 до 560 000 рублей у Mazda и от 240 000 до 650 000 рублей у Mitsubishi. При этом обе компании не объявляли о прекращении работы и поставок комплектующих на российские заводы.

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Mazda в начале марта поднимала цены на 22 процента (420 000-920 000 рублей), а теперь ограничилась более «скромной» прибавкой – 10-11 процентов. Так, седан Mazda6 подорожал на 250 000-380 000 рублей, и теперь стоит от 2 548 000 до 3 833 000 рублей. Кроссовер CX-5 — на 260 000-420 000, до 2 645 000–4 237 000 рублей. Флагманский CX-9 — на 460 000-560 000, до 4 585 000—5 661 000 рублей.

Стоит отметить, что речь идет именно о рекомендованных производителем розничных ценах, а не дилерских прайсах.

Mitsubishi также отметилась более внушительной правкой цен в начале месяца – тогда автомобили прибавили до 31,6 процента (1 330 000 рублей). Теперь же к ценникам добавили еще 7-13 процентов. Вседорожник ASX стал дороже на 240 000-300 000 рублей, за модель 2022 года теперь просят от 2 669 000 рублей. От 330 000 до 370 000 рублей прибавил Eclipse Cross, цена которого стартует с 3 629 000 рублей.