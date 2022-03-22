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2 часа назад

Посмотрите, как Mercedes-Benz EQS паркуется без водителя

Motor.ruMotor.ru

Компания Mercedes-Benz показала работу автоматического парковочного ассистента электрического лифтбека EQS. Для демонстрации инженеры немецкого автопроизводителя установили на закрытой стоянке отеля InterContinental в Лос-Анджелесе систему специальных датчиков, с помощью которых электрокар ориентировался в пространстве. Водителю достаточно было выйти из автомобиля и активировать приложение на смартфоне. После этого машина сама найдет место и займет его.

Mercedes-Benz показал парковку лифтбека EQS без водителя
Фото: © Mercedes-Benz© Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQS можно оборудовать системой Intelligent Park Pilot, которая позволяет электрокару парковаться в автоматическом режиме. Для работы опции парковочное пространство необходимо оборудовать специальными датчиками, которые помогут автомобилю ориентироваться в пространстве относительно других транспортных средств. Кроме того, такая система позволит электрическому лифтбеку избежать столкновений с препятствиями, а также останавливаться перед пешеходами.

Для работы функции водителю EQS достаточно выйти из электрокара, зайти в фирменное приложение и отправить машину на парковку. Автомобиль самостоятельно найдет свободное место и припаркуется. Кроме того, система позволит водителю вернуть электрокар в то место, откуда началось автоматическое движение. В Мерседесе уверяют, что технология Intelligent Park Pilot не только сэкономит время владельцев, но и позволит вместить на стоянке больше транспортных средств. Автомобили смогут парковаться ближе друг другу, поскольку водителям не придется открывать двери после завершения маневра.

В сентябре прошлого года аналогичную функцию продемонстрировала компания BMW. Тогда в Сети появилось видео, на котором опцию автоматической парковки показали на примере электрокроссовера iX.

Бортжурнал,BMW,Mercedes-Benz,
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