Mercedes-Benz показал парковку лифтбека EQS без водителя

Компания Mercedes-Benz показала работу автоматического парковочного ассистента электрического лифтбека EQS. Для демонстрации инженеры немецкого автопроизводителя установили на закрытой стоянке отеля InterContinental в Лос-Анджелесе систему специальных датчиков, с помощью которых электрокар ориентировался в пространстве. Водителю достаточно было выйти из автомобиля и активировать приложение на смартфоне. После этого машина сама найдет место и займет его.
Mercedes-Benz EQS можно оборудовать системой Intelligent Park Pilot, которая позволяет электрокару парковаться в автоматическом режиме. Для работы опции парковочное пространство необходимо оборудовать специальными датчиками, которые помогут автомобилю ориентироваться в пространстве относительно других транспортных средств. Кроме того, такая система позволит электрическому лифтбеку избежать столкновений с препятствиями, а также останавливаться перед пешеходами.
В сентябре прошлого года аналогичную функцию продемонстрировала компания BMW. Тогда в Сети появилось видео, на котором опцию автоматической парковки показали на примере электрокроссовера iX.