Mercedes-Benz показал парковку лифтбека EQS без водителя

Для работы функции водителю EQS достаточно выйти из электрокара, зайти в фирменное приложение и отправить машину на парковку. Автомобиль самостоятельно найдет свободное место и припаркуется. Кроме того, система позволит водителю вернуть электрокар в то место, откуда началось автоматическое движение. В Мерседесе уверяют, что технология Intelligent Park Pilot не только сэкономит время владельцев, но и позволит вместить на стоянке больше транспортных средств. Автомобили смогут парковаться ближе друг другу, поскольку водителям не придется открывать двери после завершения маневра.