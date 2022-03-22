Полноприводный Max: Chery Tiggo 8 Pro в России получит новую версию

Chery Tiggo 8 Pro - формально второе поколение кроссовера Tiggo 8, представленное в России, в скором времени получит версию с системой полного привода. Такая модификация получит ещё одну приставку к названию - Max.

Фото: Chery Chery

Chery Tiggo 8 Pro Max оснащён двухлитровым турбированным двигателем 2.0 TGDI мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 375 Нм, который работает в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Система полного привода реализована через муфту на задней оси.

В настоящее время Chery предлагает полноприводные кроссоверы только под премиум-брендом Exeed: среднеразмерный Exeed TXL стоимостью от 4 млн рублей и большой Exeed VX с ценой от 4.88 млн рублей.

Chery

Что касается визуальных отличий, то Tiggo 8 Pro Max для России, скорее всего, позаимствует их у китайского Chery Tiggo 8 Plus Kunpeng Edition: внешне кроссовер имеет решётку радиатора с толстой рамкой в стиле кроссоверов Audi, иной бампер и четыре патрубка выхлопной системы. Не исключено, что именно с приходом полноприводной версии восьмой "Тигго" обзаведётся 12-дюймовым экраном вместо приборной панели, которой объединен с тачскрином мультимедиа аналогичного размера.

Chery