Tesla запретила клиентам в Китае перепродавать автомобили в течение года

Компания Tesla запретила своим покупателям в Китае перепродавать автомобили в течение года после приобретения. Об этом сообщает Pandaily.

Новые правила коснутся тех, кто заказывает несколько автомобилей компании. В том случае, если они перепродадут одну из приобретенных ими машин, им придется уплатить компании 20% от стоимости покупки.

В Tesla подтвердили изменения условия договоров со своими клиентами в Китае, однако уточнили, что изменения не коснутся тех, кто покупает один автомобиль для личного пользования, — такие клиенты и дальше будут свободно распоряжаться своим имуществом без опасений необходимости выплаты неустойки американской компании.

Издание отмечает, что рост спекуляции дорогими автомобилями в Китае стал заметен после того, как Tesla сильно подняла цены на свою продукцию, а также из-за большой очереди на доставку в связи с избыточным спросом.