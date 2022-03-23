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4 часа назад

Tesla в Китае запретила клиентам перепродавать автомобили в течение года

Газета.RuГазета.Ru

Компания Tesla запретила своим покупателям в Китае перепродавать автомобили в течение года после приобретения. Об этом сообщает Pandaily.

Tesla запретила клиентам в Китае перепродавать автомобили в течение года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Новые правила коснутся тех, кто заказывает несколько автомобилей компании. В том случае, если они перепродадут одну из приобретенных ими машин, им придется уплатить компании 20% от стоимости покупки.

В Tesla подтвердили изменения условия договоров со своими клиентами в Китае, однако уточнили, что изменения не коснутся тех, кто покупает один автомобиль для личного пользования, — такие клиенты и дальше будут свободно распоряжаться своим имуществом без опасений необходимости выплаты неустойки американской компании.

Издание отмечает, что рост спекуляции дорогими автомобилями в Китае стал заметен после того, как Tesla сильно подняла цены на свою продукцию, а также из-за большой очереди на доставку в связи с избыточным спросом.

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