Какие неисправности автомобиля не нуждаются в ремонте

Автомобилисты со временем попадают в очень неприятные ситуации со своими машинами, которые начинают демонстрировать признаки поломок. Однако некоторые подобные неисправности не нуждаются в обязательном ремонте либо осуществлении внеплановых ТО. Эксперты решили рассказать о таких проблемах.

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо © РИА Новости / Игорь Зарембо

АКБ заряжена, однако авто нельзя завести. Такое может случаться в девяти случаях из десяти с транспортными средствами, в которых используются «автоматы». Причина таких проблем довольно простая. В этом случае положение рукоятки КПП пребывает не на отметках «P» - паркинг либо «N» - нейтраль. Это также случается при включенных режимах «R» - задний ход/«D» - драйв.

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Кто-то удерживает руль. В случае подобного странного ощущения не следует сразу паниковать. Часто это случается в ходе прохождения транспортным средством резких различных поворотов. Речь скорей всего идёт не о поломке, а об обычной работе электронной автомобильной стабилизации – ESP. Такого рода система просто выполняет свою прямую работу по предотвращению заноса. Этот функционал активируется также тогда, когда положение руля не совпадает с направлением движения автомобильных колёс.

Непонятные шумы после запуска мотора «на холодную». Они слышны из-под автомобильного днища. Это чаще случается по причине того, что при нагреве выхлопная труба расширяется. Это наблюдается в основном при холодном пуске авто.

Странная утечка техжидкостей под машиной. Многих водителей такие утечки приводят в состояние жуткой паники. Однако на практике во многих случаях такого рода пятна оставляют предыдущие транспортные средства, которые находились ранее на стоянке. Чтобы исключить такие панические атаки, автолюбителям перед постановкой автомобиля на стоянку следует стояночное место осмотреть на предмет наличия посторонних пятен.

Автоматическая активация воздушной рециркуляции в автомобильном салоне. В случае регулярных таких проблем в транспортном средстве не следует сразу «включать панику» и думать о самом плохом. Это необязательно должно быть связано с поломкой вентиляционной системы. Автомобилисту нужно в начале заглянуть в руководство по эксплуатации авто. Есть большая вероятность, что вы являетесь владельцем авто с интересной эффективной функцией, подразумевающей включение вентиляции во время активации заднего хода. Это обеспечивает защиту от попадания выхлопных газов в автомобильный салон.

Не вращается рулевое колесо. Руль часто перестает крутиться без активированного зажигания. В этом случае речь идёт о срабатывании функции рулевой блокировки. Паника в этом случае будет лишней. Просто нужно начать выворачивать руль в стороны, и одновременно поворачивать ключ зажигания. В этом случае лишними будут резкие движения и приложение чрезмерных усилий. Все процессы следует осуществлять спокойно и не спеша.