S&P: мировой автопром недосчитается 5 млн машин за два года

Сбои поставок из Украины и России никеля, жгутов электропроводки, неона и прочего сырья и автокомпонентов, а также нарушение логистики поочередно отправляют в простой европейские автозаводы. Счет недопоставок автомобилей дилерам уже идет на миллионы. Цена аккумуляторов для электрокаров в этом году взлетит на $8-11 тыс., что сбивает все планы ЕС по «климатическому переход», говорят эксперты «Газете.Ru».

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Американское рейтинговое агентство S&P Global Mobility понизило прогноз мирового производства автомобилей на 5,2 млн единиц за 2022 и 2023 годы из-за ситуации на Украине и глобальной нехватки микрочипов, сообщает Automotive News Europe. Ожидается, что в этом году будет произведено 81,6 млн автомобилей, в следующем – 88,5 млн.

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Ухудшение прогноза объясняется перебоем с поставками комплектующих из Украины и сырья из России, которые необходимы для работы сборочных конвейеров. Производители массово отчитываются о нехватке жгутов электропроводки.

Основные автокомпонентные мощности Украины концентрируются на западе страны из-за близости к европейским автомобильным заводам. Там среди прочих базируются японские компании Fujikura и французская Nexans. Некоторые производители почти полностью приостановили производство в Украине, а другие работают вполовину мощности.

Генеральный директор Audi Маркус Дюсманн заявил, что концерн Volkswagen Group потерял значительную часть поставок. В компании пытаются компенсировать эти потери за счет нагрузки смежников в Румынии, Венгрии, Тунисе и Марокко, а также в Мексике и Китае. При этом перенос и наращивание производства на заводах других стран предполагает покупку нового оборудования, на установку которого уйдут месяцы.

Компания Audi уже остановила один завод в Германии и скорректировала планы венгерского предприятия. BMW тоже пришлось приостановить два завода в Германии и один в Великобритании. Баварский производитель ожидает снижения рентабельности своего бизнеса в 2022 году. Американский автопроизводитель Ford тоже связал свои проблемы с украинским фактором и дефицитом чипов пишет Reuters.

Ситуация на Украине «ляжет тяжелым бременем» на операционный бизнес Skoda в 2022 году,цитирует Reuters представителя чешской марки. В Skoda под удар попали выпуск электрокара Enyaq IV, производство моделей Scala и Kamiq.

Батарейка не заряжается

Геополитическая ситуация уже повысила затраты на производство аккумуляторных батарей. Так, выпуск электрокроссовера Tesla Model Y подорожает на $8 тыс., подсчитали аналитики S&P Global Mobility. Батареи для электроседана Mercedes-Benz EQS обойдутся немецкому производителю на $11 тыс. дороже, чем в 2021 году, предупреждают эксперты. Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус заявил, что компания будет придерживаться инвестиционных планов в области электрокаров, несмотря на более высокие затраты.

Едва ли не главная причина подорожания батарей электромобилей — резко взлетевшие цены на никель.

Россия является третьим по величине поставщиком этого металла в мире. Немецкий химический гигант BASF, который занимается обработкой сырья для аккумуляторов, обязался исполнить текущие контракты, но запускать новые проекты с российским «Норникелем» не будет, сообщал «Коммерсантъ».

Никель последнее десятилетие торговался по цене от $10 тыс. до $20 тыс. за тонну. На торгах в Лондоне 8 марта 2022 года его стоимость взлетела до максимальных $100 тыс. за тонну, что привело к недельной приостановке торговли никелем.

Выдержит ли автопром Евросоюза

Остановки производства в ЕС из-за нехватки жгутов стали следствием управленческой ошибки, поскольку производители полагались на ограниченное количество смежников из одной страны, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его мнению, западный автопром сможет быстро справиться с нехваткой комплектующих и обойтись без украинского производства.

«Это больше политическая истерия. Обычные электрические провода можно делать в любой стране, я не вижу проблем в их локализации. Что касается полупроводников, то раньше лета этого года проблема точно не решится», – отметил в беседе с «Газетой.Ru» Бургазлиев.

У любого крупного предприятия в арсенале есть один-два потенциальных поставщика, указал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Ситуация, в которую попали европейские заводы из-за нехватки проводов, не катастрофическая, уверен он.

«Вопрос в том, сколько это будет стоить и какое время понадобиться для адаптации. Это зеркальная ситуация по отношению к тому, что происходит у нас, когда говорят, что за год наладим производство, переориентируемся и начнем выпускать сами. Очевидно, сложно будет всем, страны давно зависят друг от друга в планах поставок сырья и комплектующих», – рассказал он.

Евросоюз сможет обойтись и без российского никеля для производства электрокаров, полагает Кадаков.

При этом массовый переход на электромобили Евросоюзу придется отложить: с учетом нынешней ситуации ранее задекларированный отказ от двигателей внутреннего сгорания к 2030-2035 годам нереален, уверен эксперт.

Себестоимость электромобилей в Европе увеличится не только из-за нехватки никеля и роста цен на него, но и подорожания всех энергоносителей, полагает Бургазлиев. По его мнению, электрокары окажутся индикатором неправильного стратегического виденья развития автопрома.

«Электричество и бензин сильно подорожают. У Европы две альтернативы – развитие альтернативных видов топлива (как с метаном в России) или путь Латинской Америки с биоэтанолом и биодизелем. Проблема в том, что в Европе будет невозможно нарастить объемы производство этого вида топлива», – подытожил консультант по автопрому.