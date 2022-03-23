Стали известны подробности о Hyundai Creta N Line для России

Автопроизводитель из Южной Кореи Hyundai готовится представить на рынке России новое исполнение модели Creta. Появились первые подробности о новинке.

Фото: Hyundai Hyundai

Компания Hyundai официально сертифицировала для рынка России спортивное исполнение модели Creta, получившее название "N Line". Эксперты отмечают, что сейчас кроссовер в такой версии не продается ни на одном рынке. Напомним, что в России автомобиль планировали представить в первом квартале. В ОТТС эта информация подтверждается, но сроки выхода новинки на рынок пока не ясны.

Если внимательно изучить расширенное ОТТС, можно отметить значительные изменения в оформлении экстерьера - бамперы, более широкая решетка радиатора, оригинальный узор. Производитель внес изменения в форму противотуманных фар. Для задних фонарей предусмотрели прозрачные секции.

На чертежах не удается рассмотреть дизайн колес, однако, размерность шин сохранили стандартную - новых вариантов в документе не предусматривается. Технические доработки производитель тоже не раскрывает - о них нет никакой информации в документации. Вероятно, специалисты не стали вносить изменения в производительность силового агрегата.

Напомним, что на рынке России Hyundai Creta второй генерации был представлен в прошлом году. К официальным продажам дилеры приступили в июле. Кроссовер отличается оригинальным внешним видом. Габариты Hyundai Creta следующие - 430 х 179 х 162 см. Колесная база составляет 261 см. Предлагается автомобиль с бензиновым мотором 1.6, который работает в паре с 6-ступенчатой МКП и АКП. Для кроссовера предлагается передний и полный привод.