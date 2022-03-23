Kia расширит линейку электромобилей

Автопроизводитель из Южной Кореи KIA планирует расширить линейку электрифицированного транспорта. Обновление будет проводиться в рамках новой стратегии Plan S.

Фото: Kia Kia

Новая стратегия, которую представил производитель KIA, получила официальное название Plan S. В рамках него должно быть представлено больше электрифицированных автомобилей. Сразу 14 новинок будет показано до 2027 года - в 2 раза больше, чем было заявлено в прошлом году. Однако в данный показатель производитель решил включить уже имеющиеся в линейке электрокары.

К началу нового десятилетия мировые продажи марки KIA должны составить 4 000 000 автомобилей в год. Из общего объема на электрокары будет приходиться 1 200 000 единиц. Основными рынками сбыта продукции нового типа должны стать Северная Америка, Европа, Китай и Южная Корея. В обновленной стратегии Россия пока не отображается, но ранее производитель отмечал такую возможность.

Напомним, что в 2022 году в Россию должны быть организованы поставки электрокара KIA EV6. Ближайшим важным событием для марки является презентация серийного исполнения модели EV9. Официальный выход на рынок запланирован на 2023 год. Это электрифицированный представитель сегмента SUV, который способен разгоняться до 100 км/час за 5 секунд. На полном заряде он проезжает до 540 км.

KIA EV9 - первый автомобиль в линейке бренда, который получит бортовую электронику нового поколения. Она поддерживает обновление ПО "по воздуху". Кроме того, эта модель получит автопилот AutoMode. По предварительной информации, это система третьего уровня, которая позволяет автомобилисту в определенные моменты не следить за обстановкой на дороге.