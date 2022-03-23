В России будут производить электрические кроссоверы, седан и минивэн

Минпромторг РФ, власти Липецкой области и компания «Моторинвест» подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК), в рамках которого на местном заводе будут производиться электрокары марки Evolute. До конца 2022 года планируется представить целое семейство машин под этим названием, в которое войдут пять моделей — седан, минивэн и три кроссовера. Все пять новинок показали на тизерах, а также раскрыли некоторые технические подробности.

Фото: © Evolute © Evolute

Партнером «Моторинвеста» стала китайская компания Sokon Group, которая принадлежит Dongfeng Motor Corporation и производит автомобили, автокомпоненты, а также мотоциклы под разными марками. Sokon уже известен россиянам: в середине нулевых на нашем рынке были представлены пикапы этого бренда. За электромобили в Sokon отвечает фирма Chongqing Jinkang New Energy Automobile, которой, в свою очередь, прочат поглощение IT-гигантом Huawei, с которым она работала над кроссовером Aito M5.

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Газета «Ведомости» уточняет, что на липецком предприятии будет освоено производство по полному циклу, который включает в том числе сварку и окраску кузовов. В СПИКе также упоминается организация выпуска литий-ионных тяговых батарей, а общие инвестиции в проект превысят 13 миллиардов рублей (за 11 лет).

Evolute i-Van

Evolute i-Pro

Evolute i-Jet

Evolute

Evolute

На распространенных Evolute тизерах запечатлены лишь очертания будущих электромобилей. Минивэн получил название i-Van, его длина составляет 5145 миллиметров, а в движение его приводит 123-сильный электромотор. Электрокар комплектуется батареей емкостью 53 киловатт-часа, одного заряда которой хватает на 410 километров. Седан длиной 4680 миллиметров назвали i-Pro, он оснащен электромотором на 150 сил и батареей той же емкости, а его запас хода равен 420 километрам.

Также представлены три кроссовера. В Evolute i-Jet можно узнать электрический Seres SF5 2019 года. В длину он достигает 4700 миллиметров, мощность электромоторов — 693 лошадиные силы, емкость аккумулятора — 88 киловатт-часов, а дальность хода — 500 километров. Длина второго вседорожника с названием i-Joy составляет 4385 миллиметров, ему положены 163-сильный электромотор и батарея на 53 киловатт-часа. Он проезжает без подзарядки 405 километров. Последний в линейке — мощный SUV E-класса с 695-сильной электрической установкой и запасом хода в 750 километров.