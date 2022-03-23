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4 часа назад

Какие автомобили лучше всего защищены от угона

Мария Иванова

Всероссийский союз страховщиков представил новый рейтинг угонозащищенности автомобилей. В исследовании, которое провела организация, участвовали 18 наиболее популярных моделей, пишут "Известия".

Какие автомобили лучше всего защищены от угона
Фото: Евгений Биятов / РИА НовостиЕвгений Биятов / РИА Новости

Эксперты оценивали машины по нескольким параметрам: легко ли проникнуть внутрь автомобиля, запустить мотор и двинуться с места, перебить номера, сделать дубликат ключа. Специалисты руководствовались разработанной для российского рынка методикой.

Выяснилось, что лучше всего защищены от незаконного проникновения Audi Q5 и Toyota Corolla. Сложнее всего угнать Lexus ES и Audi A6. В этих же двух моделях угонщикам будет труднее всего запустить двигатель. У Lexus ES и RX лучшая защита от смены номеров: они имеют фирменную маркировку T-Mark.

Помимо этого Lexus ES и RX заняли первое и второе места общего рейтинга угонозащищенности. Lexus ES набрал 809, Lexus RX — 791 балл. Skoda Octavia оказалась на третьем месте (сколько она набрала баллов, не уточняется). На последних позициях в списке — Lada Granta (293) и Vesta (253), Renault Logan (246) и Sandero (246).

В Союзе страховщиков отметили, что у разных моделей одной и той же марки может быть разная защищенность. Например, вскрыть капот у Lada Granta проще, чем у Lada Vesta.

У пяти протестированных немецких авто блокировка руля была заменена блокировкой стояночного тормоза. Подобное решение требует доработки, сказал гендиректор Центра исследований автомобилей и транспортных средств Дмитрий Шабунин.

"У одного из автомобилей, чтобы разблокировать стояночный тормоз, нужно было подлезть под заднюю ось, снять фишку и подать 12 вольт на электромоторчик, который ослабляет тягу", — пояснил Шабунин.

По его словам, угонозащищенность повышают такие средства, как штатная функция двойного запирания deadlock, защита блока управления и дополнительная маркировка.

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