Maserati представила давно обещанный кроссовер Grecale

Паркетник Maserati Grecale выйдет на рынок с бензиновыми моторами, через год у модели появится электрическая версия.
Итальянцы долго готовили запуск этой модели: первый анонс компания сделала ещё осенью 2020 года. Премьеру дважды переносили, но теперь Maserati Grecale представили официально. Судя по всему, у новинки есть все шансы стать самой массовой моделью марки.
На фотографиях «Грекале» выглядит компактной машиной, но на самом деле это довольно крупный автомобиль: его длина — 4,85 метра, как у «Рейндж Ровера Спорт». В дизайне сочетаются фирменная решётка радиатора, фары в стиле спорткара Maserati MC20, силуэт, как у старшего кроссовера Levante, и эффектные бумеранги задних фонарей.
Интерьер не имеет ничего общего с другими моделями марки. Здесь три больших экрана: для приборов, медиасистемы и блока климат-контроля, а также маленький круглый дисплей для часов на передней панели.
Базовые Maserati Grecale получили двухлитровый бензиновый турбомотор, которому помогает электрический стартёр-генератор. На версии GT силовая установка развивает 300 л. с., а на кроссовере в исполнении Modena — 330 л. с. Под капотом топ-версии Maserati Grecale Trofeo — новый турбодвигатель V6 3.0 мощностью 530 л. с. от суперкара MC20.
У всех кроссоверов — восьмиступенчатый автомат и полный привод. За доплату покупателям предложат пневмоподвеску, у которой даже есть режим Off-road, хотя внешне кроссовер совсем не похож на машину, на которой стоит съезжать с асфальта.
В Европе новый Maserati Grecale начнут продавать ближе к середине этого года. А в 2023 году на рынок должен выйти электрический вариант Folgore (молния в переводе с итальянского). Подробные характеристики этой машины пока не опубликованы, но компания обещает оснастить такой кроссовер батареей на 105 кВтч с запасом хода до 560 км.