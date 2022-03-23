Maserati представила давно обещанный кроссовер Grecale

Паркетник Maserati Grecale выйдет на рынок с бензиновыми моторами, через год у модели появится электрическая версия.

Фото: Wroom Wroom

Итальянцы долго готовили запуск этой модели: первый анонс компания сделала ещё осенью 2020 года. Премьеру дважды переносили, но теперь Maserati Grecale представили официально. Судя по всему, у новинки есть все шансы стать самой массовой моделью марки.

Wroom

На фотографиях «Грекале» выглядит компактной машиной, но на самом деле это довольно крупный автомобиль: его длина — 4,85 метра, как у «Рейндж Ровера Спорт». В дизайне сочетаются фирменная решётка радиатора, фары в стиле спорткара Maserati MC20, силуэт, как у старшего кроссовера Levante, и эффектные бумеранги задних фонарей.

Wroom

Интерьер не имеет ничего общего с другими моделями марки. Здесь три больших экрана: для приборов, медиасистемы и блока климат-контроля, а также маленький круглый дисплей для часов на передней панели.

Wroom

Базовые Maserati Grecale получили двухлитровый бензиновый турбомотор, которому помогает электрический стартёр-генератор. На версии GT силовая установка развивает 300 л. с., а на кроссовере в исполнении Modena — 330 л. с. Под капотом топ-версии Maserati Grecale Trofeo — новый турбодвигатель V6 3.0 мощностью 530 л. с. от суперкара MC20.

Wroom

У всех кроссоверов — восьмиступенчатый автомат и полный привод. За доплату покупателям предложат пневмоподвеску, у которой даже есть режим Off-road, хотя внешне кроссовер совсем не похож на машину, на которой стоит съезжать с асфальта.