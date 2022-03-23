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3 часа назад

Водитель получил 51 штраф за один день

Газета.RuГазета.Ru

Водитель из Англии получил 51 штраф за сутки, пишет LADBible. При этом мужчина даже не превышал скорость — он просто выехал не на ту дорогу.

Водитель получил 51 штраф за один день
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как рассказал Джон Баррет, он ехал за рулем машины в спортзал. Мужчина, доверившись навигатору, двигался по предложенному маршруту, однако через пять месяцев понял — это было ошибкой, когда ему пришел 51 штраф.

Оказалось, британец выехал на дорогу в Чизвике, западный Лондон, однако по ней могли ездить только местные жители. Баррет об этом, конечно, не догадывался, однако это не спасло его от штрафов на общую сумму £6350.

Сам Джон был шокирован, узнав об этом. По словам мужчины, у него есть разрешение, позволяющее использовать любые маршруты в городе, поэтому штрафы выписаны незаконно.

«Все, что им нужно было сделать, это ввести мои данные в свой компьютер и увидеть, что у меня есть разрешение», — пожаловался британец.

После поданной Джоном жалобы штрафы действительно аннулировали, сообщив, что произошла ошибка в базе.

Ранее полицейские лишили мужчину водительских прав на 190 лет за пьяное вождение.

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