Какие запчасти исчезнут из продажи в России

Многие иностранные автомобильные бренды остановили свои заводы в России и прекратили поставки запчастей в страну. При этом собственного производства автомобильных деталей в РФ практически нет. Эксперты рассказали, какая ситуация ожидается в связи с этим на рынке.

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости Наталья Горшкова / РИА Новости

Как пояснил директор Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих Алексей Певхенен, в России не производится электроника, автомобильные платформы, двигатели, коробки передач, мосты и даже часть кузовных изделий (капоты, двери, колесные арки и решетки радиаторов). В Китае, по его словам, тоже выпускают далеко не все необходимые запчасти, пишет kp.ru.

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При этом в РФ имеется запас деталей для иномарок, которого хватит на месяц-полтора. За это время необходимо наладить поставки по альтернативным каналам, добавил Певхенен.

"Мы граничим с огромным количеством стран. В том числе тех, что не вводили ограничений. Через эти страны невозможно запретить импорт европейской или американской продукции. Так или иначе, все наладится, просто потребуется перестройка цепочек поставки", — сказал эксперт.

Из-за удлинения логистических цепочек цены на запчасти резко поднимутся, отметил он.

По словам Певхенена, если массовые поставки не будут налажены оперативно, то в апреле в России может возникнуть дефицит масляных и воздушных фильтров, дисков, тормозных колодок, амортизаторов, элементов подвески.

Как следствие — вероятный рост рынка подержанных запчастей.

"Будут популярны разборки автомобилей, когда можно купить сравнительно дешевую деталь и поездить — другими словами, "доносить бабушкин свитер", — прогнозирует автоэксперт Алексей Ломанов. — Люди начнут пытаться ремонтировать автомобили кустарно, ставить радиаторы от другой машины. Но все это очень плохо и небезопасно".

В результате машины "просто будут ставиться "на прикол", пока не придет нужная деталь", добавил Ломанов.

Рост популярности подержанных автозапчастей может привести к тому, что в стране участятся угоны, пишут "Известия" со ссылкой на экспертов.

"На фоне дефицита запчастей в зоне риска могут оказаться как массовые автомобили, которые также часто используются в такси и попадают в аварии, например модели Polo, Optima, Rio, Solaris, так и дорогие авто премиум-сегмента", — рассказали изданию в "АльфаСтраховании".

Управляющий директор по автострахованию компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов отметил, что в группе риска могут оказаться автомобили масс-маркета с небольшим пробегом. В этом сегменте особо востребованы детали, бывшие в употреблении.

"Если не произойдет укрепления рубля, возможно, рост частоты угонов превысит показатели 2008 и 2014 годов, когда она увеличилась более чем на 25%", — сказал Демидов.