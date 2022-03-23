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2 часа назад

АвтоВАЗ приступил к испытаниям новой модели. Первое фото универсала

Российская ГазетаРоссийская Газета

Не секрет, что службы инжиниринга АвтоВАЗа, занятые в проектах по созданию и подготовке к выпуску новых моделей, продолжают работу даже тогда, когда конвейеры заводов простаивают в отсутствии комплектующих изделий. "Шпионам" удалось сфотографировать главную новинку Lada в следующем году, и этот снимок примечателен двумя моментами.

АвтоВАЗ приступил к испытаниям новой модели
Фото: vk.com/club188649544vk.com/club188649544

Фото опубликовано в группе Avtograd news, автор поста предположил, что на автовозе под пологом прячут новое поколение "Нивы" в длиннобазном варианте (Grand Niva). Это предположение имеет место, но даже если Grand Niva является кроссовером, то задний свес для представителя этого сегмента всё-таки слишком велик.

Скорее всего, на полигон в Сосновку, где АвтоВАЗ проводит цикл испытаний своих новинок, повезли официально анонсированную модель B-класса. Теперь непосредственно к тем самым примечательным моментам снимка.

Впервые в "шпионской" хронике мы видим собранный автомобиль, предназначенный для испытаний, до этого на прицепах перевозили лишь кузова, отправляемые в научно-технический центр АвтоВАЗа, где происходит сборка прототипов. Во-вторых, до этого в кадре были лишь седаны, а, как известно, новая Lada B-класса, будет выпускаться и в кузове универсал - его и повезли в Сосновку.

Из технических особенностей будущей модели известно то, что она создаётся на платформе CMF-B, и что она будет больше и технологичнее Lada Granta. Разумеется, и стоимость новинки будет выше, чем у Granta. Таким образом, автомобиль займёт место в модельной линейке между Lada Granta стоимостью от 727 900 рублей и Lada Vesta, за которую просят минимум 1 121 900 рублей.

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