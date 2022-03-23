АвтоВАЗ приступил к испытаниям новой модели

Не секрет, что службы инжиниринга АвтоВАЗа, занятые в проектах по созданию и подготовке к выпуску новых моделей, продолжают работу даже тогда, когда конвейеры заводов простаивают в отсутствии комплектующих изделий. "Шпионам" удалось сфотографировать главную новинку Lada в следующем году, и этот снимок примечателен двумя моментами.

Фото: vk.com/club188649544 vk.com/club188649544

Фото опубликовано в группе Avtograd news, автор поста предположил, что на автовозе под пологом прячут новое поколение "Нивы" в длиннобазном варианте (Grand Niva). Это предположение имеет место, но даже если Grand Niva является кроссовером, то задний свес для представителя этого сегмента всё-таки слишком велик.

Скорее всего, на полигон в Сосновку, где АвтоВАЗ проводит цикл испытаний своих новинок, повезли официально анонсированную модель B-класса. Теперь непосредственно к тем самым примечательным моментам снимка.

Впервые в "шпионской" хронике мы видим собранный автомобиль, предназначенный для испытаний, до этого на прицепах перевозили лишь кузова, отправляемые в научно-технический центр АвтоВАЗа, где происходит сборка прототипов. Во-вторых, до этого в кадре были лишь седаны, а, как известно, новая Lada B-класса, будет выпускаться и в кузове универсал - его и повезли в Сосновку.