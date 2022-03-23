Японская Yokohama приостановила работу завода в Липецкой области

Завод по выпуску автошин Yokohama приостановил работу в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк" в Грязинском районе Липецкой области из-за сложностей с доставкой материалов из-за рубежа. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.
"Провел встречу с генеральным директором производителя автошин Yokohama. Завод располагается в ОЭЗ "Липецк". У компании возникли логистические сложности с доставкой материалов из-за рубежа, в связи с чем было объявлено о приостановке производства", - сообщил он.
Артамонов добавил, что власти региона предложили предприятию помощь, в том числе по линиям Минпромторга и Минтранса, чтобы ускорить процесс доставки материалов. "Особенно беспокоит, как приостановка отразится на сотрудниках предприятия. Руководство заверило, что компания заинтересована в том, чтобы все сотрудники продолжили работу на заводе. Будем контролировать", - написал Артамонов.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе ОЭЗ "Липецк", на предприятии по выпуску автошин Yokohama работают около 760 человек.
Компания Yokohama основана в Грязинском районе Липецкой области в 2008 году, является первым производителем автомобильных шин данной марки в России. Оборудование завода импортировано в основном из Японии и Европы, поэтому качество автошин соответствует мировыми стандартам Yokohama, многие сотрудники компании, контролирующие различные этапы производства, прошли обучение в Японии. Yokohama Rubber Company основана в 1917 году, является крупнейшим производителем шин в Японии и одном из самых больших на мировом рынке, среди ее постоянных заказчиков - автомобильные компании Toyota, AMG, Aston Martin, Lexus, Lotus, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Porshe, Subaru.