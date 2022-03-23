Японская Yokohama приостановила работу завода в Липецкой области

Завод по выпуску автошин Yokohama приостановил работу в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк" в Грязинском районе Липецкой области из-за сложностей с доставкой материалов из-за рубежа. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

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"Провел встречу с генеральным директором производителя автошин Yokohama. Завод располагается в ОЭЗ "Липецк". У компании возникли логистические сложности с доставкой материалов из-за рубежа, в связи с чем было объявлено о приостановке производства", - сообщил он.

Артамонов добавил, что власти региона предложили предприятию помощь, в том числе по линиям Минпромторга и Минтранса, чтобы ускорить процесс доставки материалов. "Особенно беспокоит, как приостановка отразится на сотрудниках предприятия. Руководство заверило, что компания заинтересована в том, чтобы все сотрудники продолжили работу на заводе. Будем контролировать", - написал Артамонов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ОЭЗ "Липецк", на предприятии по выпуску автошин Yokohama работают около 760 человек.