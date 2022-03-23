Mazda представила новый премиум-кроссовер CX-60

Автопроизводитель Mazda официально представил новый кроссовер CX-60. Данная модель была разработана для рынка Японии, Австралии и Европы.

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Mazda CX-60 имеет одну отличительную особенность - в основе лежит совершенно новая платформа, которая предусматривает наличие системы заднего привода. Это самый мощный серийный автомобиль в истории японского бренда. Известно, что длина кроссовера составляет 474.5 см, ширина 189 см, а высота 167 см. Колесная база достигает 287 см.

Mazda

В оснащении Mazda CX-60 предусматривается 2-рычажная передняя подвеска, которая заменила собой традиционные стойки McPherson. В задней части предлагается многорычажная подвеска. Новое шасси предлагает компоновку мотора в продольном расположении. Кроме того, она допускает использование силовых агрегатов различного типа.

В составе гибридной силовой установки, которая может подзаряжаться от внешних источников питания PHEV, лежит атмосферный мотор на 2.5 литра и тяговая батарея на 17.8 кВт-ч. Кроме того, компоновка дополняется компактным электромотором, который интегрировали в новую 8-ступенчатую АКПП. Общая производительность агрегатов составляет 327 л.с.

В режиме пиковой отдачи кроссовер способен достигать 100 км/час за 5.8 секунды. Максимальная скорость ограничивается отметкой 200 км/час. Автопроизводитель также предложит исполнение с 3-литровым бензиновым двигателем и дизелем на 3.3 литра. Оба мотора сочетаются со стартер-генератором на 48 Вольт. Характеристики моторов в компании сообщат позже.

В списке опций будет предлагаться виртуальная панель приборов, информационно-развлекательный дисплей на 12.3 дюйма, а также проекционный дисплей. Кроме того, водитель сможет использовать камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и систему контроля слепых зон.