Новый флагманский кроссовер Geely прошел испытание русской зимой

Кроссовер Geely Monjaro постепенно готовится к выходу на российский рынок, запланированному на вторую половину нынешнего года.

Фото: Geely Geely

Чтобы с новинкой следующей зимой не произошло никаких сюрпризов (в отличие от Atlas, которым после ряда самовозгораний пришлось менять топливные трубки), ее заранее протестировали русской зимой. А конкретно - на севере России при температурах от минус 10 до минус 40 градусов, где машина в ходе пробеговых испытаний преодолела 15 тысяч километров.

Как отмечают в пресс-службе бренда, машина все время находилась на открытом воздухе.

"Металлические, резиновые, пластиковые детали и элементы Geely Monjaro полностью сохранили свои свойства, показав отличный уровень прочности и износоустойчивости", - заверили в компании.

Штатно сработал и весь функционал - начиная с обогревов, заканчивая климатической установкой. Не говоря уже о силовой установке, тормозной системе, подвеске и системе полного привода.