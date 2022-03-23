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1 час назад

Geely протестировала новый флагманский кроссовер русской зимой

Российская ГазетаРоссийская Газета

Кроссовер Geely Monjaro постепенно готовится к выходу на российский рынок, запланированному на вторую половину нынешнего года.

Новый флагманский кроссовер Geely прошел испытание русской зимой
Фото: Geely Geely

Чтобы с новинкой следующей зимой не произошло никаких сюрпризов (в отличие от Atlas, которым после ряда самовозгораний пришлось менять топливные трубки), ее заранее протестировали русской зимой. А конкретно - на севере России при температурах от минус 10 до минус 40 градусов, где машина в ходе пробеговых испытаний преодолела 15 тысяч километров.

Как отмечают в пресс-службе бренда, машина все время находилась на открытом воздухе.

"Металлические, резиновые, пластиковые детали и элементы Geely Monjaro полностью сохранили свои свойства, показав отличный уровень прочности и износоустойчивости", - заверили в компании.

Штатно сработал и весь функционал - начиная с обогревов, заканчивая климатической установкой. Не говоря уже о силовой установке, тормозной системе, подвеске и системе полного привода.

Напомним, что Geely Monjaro уже получил Одобрение типа в России. Кроссовер с размерами 4770 х 1895 х 1689 мм при колесной базе 2845 мм получит в РФ 2-литровый турбомотор на 238 л.с. в сочетании с 8-диапазонной автоматической трансмиссией и полным приводом.

Бортжурнал,Geely,
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