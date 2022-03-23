Топ-5 самых прожорливых авто на вторичном рынке

Среди самых популярных и востребованных моделей на вторичном рынке есть такие, которые отличаются неимоверной «прожорливостью». С такими машинами на топливе уж точно сэкономить не получится.

Фото: Infiniti QX80 Infiniti QX80

Автомобиль Infiniti QX80 имеет множество плюсов, машина предлагает отличные технические и дизайнерские характеристики. Но владельцы таких моделей утверждают, что автомобиль довольно прожорлив и потребляет огромное количество топлива. Машина оснащена 5.6-литровым двигателем, мощностью 405 лошадиных сил, расход горючего в смешанном цикле составляет 14.5 литров.

Jeep Grand Cherokee SRT8 движется за счет 6.4-литрового агрегата, которому требуется много бензина - до 14 литров в смешанном цикле. А вот для городских поездок агрегат может затребовать до 20 литров 95-го бензина.

Lexux LX 570

Lexux LX 570 получил мощный двигатель (367 лошадиных сил). Но за такую мощь приходится расплачиваться высоким расходом топлива, а именно: 15 литрами в смешанном цикле на каждую сотню километров, в поездках по городу расход будет еще более значительным и ощутимым.

Mercedes-Benz G65 AMG может похвастаться 12-цилиндровым мотором, мощностью 630 лошадиных сил. К тому же автомобиль достаточно массивный. Само собой, при таких характеристиках он не может быть еще и экономным в плане расхода горючего. В смешанном цикле авто потребляет до 15.7 литра топлива, в городе расход составляет до 20 литров.

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