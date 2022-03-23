В каких странах россияне могут купить дешевые машины

Россияне в массовом порядке стали скупать автомобили в Казахстане. В бывшей советской республике цены пока на порядок ниже, чем в РФ, сообщило издание inbusiness.kz. Помимо Казахстана, автомобилисты из России могут отправиться за машинами и в другие государства СНГ, где стоимость не так высока. Давайте разберемся, где еще можно приобрести автомобиль по умеренной цене.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Михаил Воскресенский / РИА Новости

Казахстан

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Как рассказал директор по продажам дилерского автоцентра в Костанае Евгений Бибер, до изменения политической ситуации количество запросов от российских покупателей было умеренным, однако теперь все изменилось.

"Увеличились случаи как онлайн, так и офлайн по запросам о покупке автомобиля отечественного, нашего производства в 10 раз. Есть даже запросы о приобретении всей партии автомобилей, которые у нас производятся", — рассказал Бибер.

Дилеры говорят, что пока казахстанские заводы не повышали цены. Автомобиль местной сборки стоит от 5 млн 800 тыс. тенге. (1 млн 190 тыс. рублей по курсу на 23 марта).

Автоэксперт из Казахстана Дияс Валихан отметил в беседе с "Российской газетой", что такая ситуация будет продолжаться недолго. Спрос на автомобили растет не только со стороны россиян, но и среди местного населения, что может повлиять на цены в республике.

"Популярные бренды уже все распродали, так как народ, желая поймать удачу за хвост, побежал скупать машины по старым ценникам, при этом меняя доллары на тенге уже по новому курсу", — сказал Валихан.

Он также напомнил, что автопроизводители всегда держали баланс цен между Россией и Казахстаном, чтобы не было перетока машин между двумя рынками.

"Поэтому интересно, как автокомпании будут действовать в новых условиях, когда рубль полетел вниз и цены в РФ на новые машины существенно выросли", — добавил Валихан.

Армения

После начала спецоперации на Украине к армянским продавцам авто также стало обращаться множество покупателей из России.

Источник в одном из официальных дилеров премиальных брендов в Армении ранее в марте рассказал Autonews, что в салоны поступает шквал звонков — как от российских компаний, так и от физлиц.

"Запросы бывают как на наличие единичного автомобиля, так и на несколько десятков или даже сотни машин. Но мы, конечно же, такой спрос не можем удовлетворить ввиду объективных причин. У нас просто-напросто нет таких объемов", — сказал собеседник издания.

Источник сообщил, что квоты на новые машины в Армении малы, но дилеры попытаются добиться их увеличения.

Он добавил, что в ближайшее время трудностей с поставками в кавказскую республику не будут испытывать только некоторые премиальные бренды — Mercedes, BMW, Porsche, Volvo, Audi. Машины этих марок перевозятся в Армению напрямую из Европы.

Белоруссия

Ситуация на автомобильном рынке Белоруссии схожа с тем, что происходит в России. Основные автопроизводители там тоже приостановили свою деятельность, возникли проблемы с поставками, растут цены. Однако стоимость автомобилей в Белоруссии выросла не так, как в соседней стране, сообщил автоэксперт Руслан Кривонос. По его словам, в марте в белорусских автосалонах можно встретить покупателей из России.

"Разница в ценах с Россией не так заметна, но все-таки есть привлекательные варианты, — сказал Кривонос. — Но проблема в том, что машин осталось не так много".