Россияне начали менять подержанные машины на квартиры

На сайтах объявлений в России появились предложения об обмене автомобилей с пробегом на квартиры, дачи и земельные участки. Эксперты связывают это с резким ростом цен на машины. Риелторы называют такие сделки экзотическим явлением, но соглашаются, что для них есть резон, сообщает Газета.Ru.

Фото: Красильников Станислав/ТАСС Красильников Станислав/ТАСС

Так, продавец по имени Алексей разместил объявление об обмене джипа Kia Mohave 2021 года выпуска на квартиру в Махачкале. Свой автомобиль с пробегом 10 тысяч километров он оценил в 7 миллионов рублей.

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Автор объявления пояснил изданию, что в начале года купил свою Kia за 6,2 миллиона рублей, но сейчас менять ее на квартиру дешевле 7 миллионов не намерен. Причем его устроит только недвижимость в центре города.

По стоимости Kia Mohave в Махачкале сейчас можно приобрести трехкомнатные квартиры в новых домах площадью 100-120 квадратных метров, отмечает издание.

Риелторы говорят, что подобные предложения породила ситуация на рынке: машины резко подорожали, а квартиры — еще нет.

"В нынешних обстоятельствах правильно и логично продавать свое имущество и не уходить в накопления, а сразу же покупать другой максимально ликвидный актив по наименьшей цене", — прокомментировал руководитель агентства "Лабецкий Недвижимость" Никита Лабецкий.

"Рамблер" сравнил цены на автомобили с пробегом, выставленные на продажу на сайте Avto.ru, со стоимостью квартир на ЦИАНе и определил, что на что можно было бы поменять.

Toyota Camry на однушку в Рузе

Так, на Auto.ru продается белая Toyota Camry 2021 года выпуска с пробегом 9382 километра по цене 4 миллиона 4 тысячи рублей. Тем временем однокомнатная квартира площадью 37 квадратов в Рузском городском округе Подмосковья стоит на ЦИАНе 3 миллиона 950 тысяч рублей. Объект недвижимости находится на первом этаже десятиэтажного дома, построенного в 1990 году. Судя по фото, в квартире сделан хороший косметический ремонт.

Учитывая разницу в цене между машиной и квартирой, хозяин однушки при обмене должен будет доплатить владельцу автомобиля еще 54 тысячи рублей — чтобы все было по справедливости.

Land Cruiser Prado на однушку в Питере

Еще одно объявление о продаже авто — Toyota Land Cruiser Prado 2021 года выпуска с пробегом 15,1 тысячи километров. Продавец хочет получить за внедорожник ровно 9 миллионов рублей. При этом по цене 9 миллионов 90 тысяч рублей срочно продается однокомнатная квартира в Санкт-Петербурге недалеко от метро "Беговая" (конечная станция зеленой ветки на северо-западе). Квартира с приличным ремонтом находится на 11 этаже 16-этажного дома, который был построен в 2011 году. До метро можно дойти за 16 минут.

Стоимость квартиры и машины отличается на 90 тысяч рублей, но, возможно, их хозяева могли бы как-то договориться об обмене.

Volkswagen Polo на двушку под Саратовом

Если кто-то хочет отправиться "в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов", то он может обменять свой Volkswagen Polo на недвижимость в этих краях. Polo 2021 года выпуска с пробегом 85 тысяч километров выставлен на продажу за 1 миллион 650 тысяч рублей. Ровно по такой же цене можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 44 квадратных метра в рабочем поселке Привожский (Энгельсский район Саратовской области). Квартира расположена на последнем этаже пятиэтажки, построенной в 1967 году.

Lada Largus на барак во Владивостоке

Владелец Lada Largus 2021 года выпуска с пробегом 32,8 тысячи километров мог бы обменять свой автомобиль, за который он хочет получить 1,1 миллиона рублей, на деревянный барак во Владивостоке. Выставленный на продажу объект недвижимости площадью 30 квадратов был построен в 1942 году. Он находится в поселке Трудовое, который входит в состав столицы Приморского края.

Porsche Cayenne на двушку в Москве