Почему большие колеса ухудшают качество езды

Многим автолюбителям известно, что большие колёса могут ухудшать качество езды транспортного средства. Однако автопроизводители продолжают устанавливать на авто подобные образцы.

В автомобильном мире популярные модные тренды могут не соответствовать здравому смыслу. Кроме того, что современные машины являются средством передвижения, они выступают также предметом стиля, роскоши и статуса. Ярким примером так называемой «сомнительной рациональности» считается сокращение профиля автомобильных шин. За последнее десятилетие мода в современной автоиндустрии диктует некоторые свои правила, согласно которым – чем больше автомобильные диски, а также ниже профиль, тем это лучше. В свою очередь эксперты утверждают, что данное суждения является не совсем верным.

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На практике колёса, получившие низкий профиль являются менее практичными и безопасными в сравнении с более «мясистым» образцами. В особенности интересно то, что мода на низкие профили сегодня уже коснулась кроме «легковушек» также внедорожных модификаций и кроссов. В свою очередь это является довольно странным. Дело в том, что в случае сокращения профиля автомобильных покрышек и увеличения дисков, наблюдается ухудшение управляемости транспортным средством при высоких скоростях. При этом утрачивается качество плавности хода автомобиля.

Такие изменения нельзя назвать критическими. Но в случае движения автотранспорта при скорости в 100 км/час, осуществлять езду на низкопрофильных колёсах становится не особо комфортно и спокойно, как в случае высоких шин. В современных транспортных средствах проблему низких профилей нивелирует введение подробных и гибких систем настройки шасси. Благодаря этому сводятся на нет проблемы, связанные с дискомфортом, возникающим во время поворотов, а также движения в условиях больших скоростей. Тоже самое касается переездов лежащих полицейских.