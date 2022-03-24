Почему большие колеса ухудшают качество езды

Многим автолюбителям известно, что большие колёса могут ухудшать качество езды транспортного средства. Однако автопроизводители продолжают устанавливать на авто подобные образцы.
В автомобильном мире популярные модные тренды могут не соответствовать здравому смыслу. Кроме того, что современные машины являются средством передвижения, они выступают также предметом стиля, роскоши и статуса. Ярким примером так называемой «сомнительной рациональности» считается сокращение профиля автомобильных шин. За последнее десятилетие мода в современной автоиндустрии диктует некоторые свои правила, согласно которым – чем больше автомобильные диски, а также ниже профиль, тем это лучше. В свою очередь эксперты утверждают, что данное суждения является не совсем верным.
На практике колёса, получившие низкий профиль являются менее практичными и безопасными в сравнении с более «мясистым» образцами. В особенности интересно то, что мода на низкие профили сегодня уже коснулась кроме «легковушек» также внедорожных модификаций и кроссов. В свою очередь это является довольно странным. Дело в том, что в случае сокращения профиля автомобильных покрышек и увеличения дисков, наблюдается ухудшение управляемости транспортным средством при высоких скоростях. При этом утрачивается качество плавности хода автомобиля.
Такие изменения нельзя назвать критическими. Но в случае движения автотранспорта при скорости в 100 км/час, осуществлять езду на низкопрофильных колёсах становится не особо комфортно и спокойно, как в случае высоких шин. В современных транспортных средствах проблему низких профилей нивелирует введение подробных и гибких систем настройки шасси. Благодаря этому сводятся на нет проблемы, связанные с дискомфортом, возникающим во время поворотов, а также движения в условиях больших скоростей. Тоже самое касается переездов лежащих полицейских.
Между тем даже современные технологии не смогут помочь автотранспорту в условиях езды по гравию либо грунтовым дорогам. Аналогичная проблема наблюдается, когда автомобильное колесо наезжает на яму. В этом случае низкий профиль не сможет особо помочь. По заявлению экспертов, основная проблема здесь заключается в том, что у автомобильных шин, получивших низкий профиль, довольно серьезно уменьшена амортизация физического влияния на сам кузов и подвеску. Стоит отметить, что в среднем, масса, которая передаётся через колесо во время удара автомобильных шин с высокими профилями, в несколько раз меньше, в сравнении с покрышками, получившими низкую основу. Вследствие таких неподрессоренных масс, у транспортного средства банально увеличивается потребление используемого топлива. Конечно же, стоит отметить, что применение больших колёс в автотранспорте делает его более солидным и дорогим по внешнему виду. Однако в этом случае автолюбителю придётся выбрать либо красоту дизайна или качество езды.