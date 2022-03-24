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5 часов назад

Большие колеса ухудшают качество езды: почему так происходит

Car.ruCar.ru

Многим автолюбителям известно, что большие колёса могут ухудшать качество езды транспортного средства. Однако автопроизводители продолжают устанавливать на авто подобные образцы.

Почему большие колеса ухудшают качество езды
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В автомобильном мире популярные модные тренды могут не соответствовать здравому смыслу. Кроме того, что современные машины являются средством передвижения, они выступают также предметом стиля, роскоши и статуса. Ярким примером так называемой «сомнительной рациональности» считается сокращение профиля автомобильных шин. За последнее десятилетие мода в современной автоиндустрии диктует некоторые свои правила, согласно которым – чем больше автомобильные диски, а также ниже профиль, тем это лучше. В свою очередь эксперты утверждают, что данное суждения является не совсем верным.

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На практике колёса, получившие низкий профиль являются менее практичными и безопасными в сравнении с более «мясистым» образцами. В особенности интересно то, что мода на низкие профили сегодня уже коснулась кроме «легковушек» также внедорожных модификаций и кроссов. В свою очередь это является довольно странным. Дело в том, что в случае сокращения профиля автомобильных покрышек и увеличения дисков, наблюдается ухудшение управляемости транспортным средством при высоких скоростях. При этом утрачивается качество плавности хода автомобиля.

Такие изменения нельзя назвать критическими. Но в случае движения автотранспорта при скорости в 100 км/час, осуществлять езду на низкопрофильных колёсах становится не особо комфортно и спокойно, как в случае высоких шин. В современных транспортных средствах проблему низких профилей нивелирует введение подробных и гибких систем настройки шасси. Благодаря этому сводятся на нет проблемы, связанные с дискомфортом, возникающим во время поворотов, а также движения в условиях больших скоростей. Тоже самое касается переездов лежащих полицейских.

Между тем даже современные технологии не смогут помочь автотранспорту в условиях езды по гравию либо грунтовым дорогам. Аналогичная проблема наблюдается, когда автомобильное колесо наезжает на яму. В этом случае низкий профиль не сможет особо помочь. По заявлению экспертов, основная проблема здесь заключается в том, что у автомобильных шин, получивших низкий профиль, довольно серьезно уменьшена амортизация физического влияния на сам кузов и подвеску. Стоит отметить, что в среднем, масса, которая передаётся через колесо во время удара автомобильных шин с высокими профилями, в несколько раз меньше, в сравнении с покрышками, получившими низкую основу. Вследствие таких неподрессоренных масс, у транспортного средства банально увеличивается потребление используемого топлива. Конечно же, стоит отметить, что применение больших колёс в автотранспорте делает его более солидным и дорогим по внешнему виду. Однако в этом случае автолюбителю придётся выбрать либо красоту дизайна или качество езды.

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