Появилось первое официальное изображение суперкроссовера Ferrari Purosangue

Компания Ferrari разместила на всех своих официальных страницах первое изображение будущего суперкроссовера под названием Purosangue. На российском сайте тизер сопровождается подписью «Мы на пороге грандиозного события», что намекает на скорую премьеру модели, которая состоится до конца нынешнего года. В этом же году начнется выпуск кроссовера, в отгрузки машин клиентам запланированы на 2023-й. Несмотря на то что автомобиль анонсирован в нашей стране, его появление все еще под вопросом.

Фото: Ferrari Purosangue© Ferrari Ferrari Purosangue© Ferrari

Некоторые подробности о Purosangue уже есть. Суперкроссовер получит гибридную силовую установку (вероятно, ту же, что и у SF90 Stradale), а в его основу ляжет переднемоторная архитектура, знакомая по моделям Roma и Portofino M. ДВС расположен в пределах базы, преселективный «робот» смонтирован по схеме transaxle, а «инновационная» подвеска позволяет регулировать дорожный просвет.

Классическим кроссовером новинку назвать сложно — судя по слитым ранее фотографиям, Purosangue больше напоминает четырехдверное купе. Так что в Ferrari придумали для автомобиля новый класс FUV, что расшифровывается как Ferrari Utility Vehicle. В модельной линейке итальянской марки кроссовер фактически займет нишу четырехместного GTC4Lusso, который сняли с производства два года назад.